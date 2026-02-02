春節期間醫療服務不中斷 高醫加開彈性門診與傳染病特別門診

春節期間，高醫加開彈性門診與傳染病特別門診。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

農曆春節假期將至，高醫在春節期間急診、血液透析及住院照常服務；門診及檢查自除夕（2/16）至初二（2/18）暫停，初三（2/19）開設彈性門診，已開放網路與語音掛號；初四（2/20）恢復門診。

另為兼顧農曆春節期間傳染病病人就醫需求及急重症醫療品質，於初一（2/17）至初三（2/19）開設傳染病特別門診，如有需求的民眾可於前一個日曆天午夜12點上網掛號，亦提醒民眾進入院區建議配戴口罩。