春節期間 可透過多元管道輕鬆繳健保費

因應春節連假，中央健康保險署提醒，去（一一四）年十二月份繳費單繳納寬限期至一一五年二月廿三日止。由於春節連假長達九天，尚未繳納的民眾，請利用健保多元管道，儘早完成繳納，避免因春節活動忙碌，忘記繳納而產生滯納金，以確保個人權益。

健保署表示，為提供民眾繳納健保費便利性，春節期間可透過多元繳款管道，除可持單至便利超商繳費或透過自動櫃員機繳費外，也可利用「全民健保行動快易通APP」之「健保櫃檯」或健保署網站「個人健保資料網路服務」，透過「未繳保費查詢及繳納」查詢欲繳健保費，選擇以活期存款帳戶、信用卡或行動支付繳費；或直接使用台灣Pay、街口支付、iPASS MONEY、悠遊付及全支付等APP掃描繳款單QRCode，確認繳款資訊後進行繳費，相當便捷、省時。