春節期間 桃園市區公車等路線班次調整

今年農曆春節連續假期（二月十四日至二月二十二日）共九天，桃園市的公車服務將根據需求調整班次。市區公車、免費公車、桃小巴及幸福巴士等路線，因通勤需求較低，將在春節期間進行調整。

一、二月十四日至十五日及二月二十一日至二十二日，市區公車將依假日班次運行；除夕至初四期間，主線公車將維持一般假日班次的一半，支線部分路線則約二至三成，需求量低的路線將暫停行駛；二、各區免費公車及桃小巴的班表將根據乘車需求有所不同。

交通局長張新福表示，春節期間調整的班次將於二月二十三日恢復正常，詳細班次資訊可在桃園市政府交通局網站、桃園市公車動態資訊網及「桃園公車」ＡＰＰ查詢。