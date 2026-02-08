春節果嶺踏青免煩惱 捷運衛武營站公車直達高雄果嶺自然公園

為提升春節期間民眾前往高雄果嶺自然公園之交通便利性，高市府交通局於一一五年春節期間調整公車運輸接駁規劃，將黃2D果嶺公園接駁公車調整由捷運衛武營站(五號出口)發車，強化捷運與公車轉乘服務，提供順暢、便捷的出遊交通選擇，鼓勵以大眾運輸取代自行開車，減少交通壅塞及找尋停車位的壓力。(見圖)

高雄果嶺自然公園春節接駁公車營運期間自二月十四至廿二日，二月十六日除夕當日不營運，由捷運衛武營站發車，搭乘捷運民眾可自五號出口出來，即可看到黃2D公車候車區，提供捷運站點直達高雄果嶺自然公園的服務，沿途停靠澄清湖站及圓山路站。該路線自捷運衛武營站發車前往果嶺的首班車為上午六時四十五分，自果嶺返回捷運衛武營站的末班車為下午六時十分，班距約二十分鐘，每日提供三十三車次，便利民眾透過捷運轉乘公車輕鬆抵達果嶺自然公園。

廣告 廣告

除調整黃2D路線外，原有橘12區間車於春節假期亦維持行駛(除夕不營運)，提供長庚醫院站往返高雄果嶺自然公園之服務；橘12區間車自長庚醫院站發車前往果嶺的首班車為上午八時，自果嶺返回長庚醫院站的末班車為下午六時，班距約四十分鐘，每日提供十六車次服務。

接駁公車收費方式比照市區公車，採里程段次計費，民眾可投現金或使用電子票證搭乘；黃2D及橘12區間車行經站點及即時到站資訊可下載「高雄iBus+」APP查詢。

交通局表示，春節期間果嶺自然公園周邊人潮與車流較多，建議民眾多加利用捷運轉乘黃2D公車前往，不僅可節省尋找停車位時間，也有助於維持整體交通順暢，共同營造安全、舒適的春節出遊環境。