春節查路況 公路局開LINE官方帳號「蘇花即時通」

蘇花路廊春節假期尖峰時段公布，圖為台9線太魯閣大橋。(資料照，記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年馬年農曆春節假期9天，公路局預估，蘇花路廊南下車流量最大的時間將會在連假第1天2月14日及年初一至初二；北返車潮估出現在年初三至初五，提醒用路人注意！路局今年也開LINE官方帳號「蘇花即時通」，加友且回答蘇花小常識測驗還可參加LINEPoints抽獎。

今年農曆春節年假從2月14日至22日長達9天，雖花蓮旅館民宿訂房低迷，蘇花路廊車流預估會比往年少，然因返鄉車流需求，公路局預估，蘇花南下出現較大車潮的時段會在假期首日2月14日的早上6時到10時、15日小年夜上午6時到下午1時；北上車流預估尖峰時段會在初四(20日)中午12時到晚上8時、初五(21日)中午12時到傍晚6時。

公路局東區養護工程分局指出，在年假期間將管制21公噸以上大貨車通行，同時開放大客車行駛蘇花改路肩及緊急空間，管制時段如下：南下管制(14日6時至10時、15日至16日6時至下午1時)、雙向管制(17日至19日上午4時至下午5時)、北上管制(20日至21日中午12時至晚上8時、22日中午12時至晚間6時)。

公路局今年特別開發「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，可查詢即時路況、停車場、找廁所或加油站，還有「蘇花小學堂」抽獎，限於建議離峰時間通行蘇花改者填問卷(https://ntcc.lineapif.tw/st/mNsPid)，有機會抽到投影機、掃地機器人、攜帶是藍芽喇叭等禮物。

公路局指出，農曆年假(13日至22日)搭國道客運，不僅因大客車開放走路肩可避開塞車，還有票價6折或平日票價優惠優惠，搭乘葛瑪蘭汽車客運營運1918線國道客運，可從台北直達花蓮，即日起可24小時購買預售票，將視情況加開班次。

