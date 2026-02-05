春節機票價格戰升溫 國泰推官網紅包拚香港、日本航線

國泰航空推出官網限定新春紅包優惠，優惠編號 26LNY288 適用台北及高雄往返香港航線，每張機票可折抵新台幣288，每日限首60張。（國泰航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

隨著農曆春節旅運需求升溫，航空市場促銷戰開打。國泰航空近期推出「官網獨享新春紅包」購票優惠，鎖定香港與日本短程航線，透過會員限定、每日限量折扣方式，吸引旅客提早布局春節與春季旅遊行程，也反映航空公司在運能逐步恢復下，持續以價格與通路策略搶攻客源。

為歡慶農曆新年到來，國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起至2026年2月23日，邀請國泰航空的國泰會員登入官網領取限量優惠碼，於每日上午10時準時開放使用，預訂香港及日本指定航點來回機票，最高可享新台幣588元折扣（國泰航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

國泰航空表示，本次新春紅包優惠至2026年2月23日止，僅限會員於官網領取優惠碼使用，每日上午10時限量開放。優惠內容涵蓋台北及高雄往返香港，以及台北往返東京、大阪、名古屋等日本熱門航點，單張來回機票最高可折抵新台幣588元。業界解讀，透過官網限定與會員制設計，有助航空公司降低通路成本，同時強化會員黏著度。

從促銷設計來看，此次優惠雖非大幅度降價，但採取「每日限量、固定面額」的方式，兼顧話題性與價格穩定，避免對整體票價結構造成過大衝擊。適用出發期間涵蓋2026年2月中下旬至6月底，橫跨春節後與春季旅遊旺季，也顯示航空公司已提前為淡旺季交界的載客率布局。

業界指出，香港與日本航線向來是台灣旅客最密集的短程市場，航班頻密、競爭激烈，各家航空近年多以促銷檔期、會員優惠與彈性票價應戰。國泰航空此次主打官網促銷，除回應春節走春與賞櫻需求，也被視為在區域航線競逐中，持續鞏固品牌與直銷通路的重要策略。

隨著旅遊市場逐步回到常態，航空公司不再單純依賴全面性降價，而是透過精準促銷、會員經營與航線組合，提高收益管理彈性。業界普遍認為，今年春節檔期的航空促銷，將呈現「折扣有限、策略多元」的競合態勢，短程航線仍是各家業者的主戰場。

