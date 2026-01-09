春節機票最貴時間曝光 台鐵疏運加開271班車

今(2026)年農曆春節連假長達9天，國際與國內交通同步進入疏運備戰。旅遊業者統計，春節機票買氣較去(2025)年成長逾2成，東京仍是最熱門航點。為因應國內返鄉與旅遊人潮，台鐵在過年期間加開271班列車，自1月13日起分階段開放訂票。

在出國旅遊方面，根據線上旅遊平台易遊網的機票銷售數據顯示，今年春節機票買氣較去年春節大增逾2成，顯示民眾更傾向利用長假期安排海外行程。前10大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡、名古屋，其中日本相關城市就占5席，東京更連續多年登上冠軍，反映東北亞依然是春節出國的主力市場。

雖然旅遊熱度升溫，但春節機票價格與去年相比「未見明顯全面上調」，業者觀察，主要差異落在航線別與出發時段。以需求同樣強勁的南韓航線為例，農曆年檔期供需更顯吃緊，首爾票價若與2月中上旬出發時段相比，漲幅接近5成，釜山航線更接近翻倍，高於以往水準，凸顯春節期間南韓航線需求集中、價格彈性放大現象。

易遊網分析，以市場需求量最大的東北亞航線來看，票價最高的出發時段集中在連假首日至初二、也就是2月14日至2月18日這段「無須請假」的熱門區間，中位數票價約在新台幣2萬7,000元左右，多數航班剩餘機位已相當有限。

若旅客仍希望把握春節出國，但又想降低票價壓力，業者建議可考慮提前至2月12日啟程，或延後到2月19日之後再出發，雖然涵蓋上班日，但可換取較多航班選擇。相較連假高峰區段，票價也便宜7,000至8,000元，對價格敏感型旅客更具吸引力。

國內交通同樣迎來移動尖峰，台鐵公司表示，從2月12日至2月23日共12天疏運期間，全線加開各級列車271班，並實施多項運能配置。包含東部地區實名制列車8班，另有多班EMU3000型自強號加開列車，包括彰化-台北-花蓮20班、台北-高雄-台東6班、七堵-彰化(海線)8班、台中-潮州6班等，以強化東西部與南北向返鄉、旅遊動線。

配合疏運措施，台鐵同步調整部分售票與乘車規範。台鐵指出，疏運期間暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票；西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改採乘車當日限量發售250張無座票，並禁止進入第6車「騰雲座艙」，以維持乘車秩序與動線管理。

訂票時程將分段開跑，自1月13日0時起開放東部幹線對號列車訂票，範圍涵蓋宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車，可預訂至2月23日乘車票；接著在1月14日0時起，啟動西部幹線對號列車訂票，同樣可預訂至2月23日。東部地區實名制列車於1月15日0時起售票，適用對象為國民身分證第1碼為U或V、或設籍花蓮縣/台東縣之民眾，以及上述資格者的配偶與直系血親一親等。

相關加開列車車次、時刻與疏運資訊，即日起上台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢；旅客可透過官網訂票，並至車站窗口、自動售票機取票，或直接以「台鐵e訂通」APP取票進站。另外，花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共開行4班，票務與訂票期程將由花蓮縣政府另行公告。

