春節機票買氣漲2成！10大熱門航點出爐 「這天出發省8千」

記者李育道／台北報導

2026年春節連假長達9天，帶動國人出國旅遊的熱潮，據易遊網機票銷售數據，明年春節機票買氣較今年成長超過2成，從熱銷航點的排行來看，十大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，其中日本航點就佔一半席次，東京更連續多年穩坐冠軍寶座，依舊是國人出國的首選城市。此外，今年旅遊熱度快速攀升的韓國，春節需求同樣強勁，首爾與釜山雙雙名列前十，首爾春節票價與2月中上旬出發相比漲幅近5成，釜山更出現接近翻倍的明顯漲幅，高於以往水準。

目前春節期間多數航班機位已幾近飽和，仍有意安排春節赴日旅遊的民眾，建議出發日可提前至2月12日，或延後至2月19日之後的假期後段。（示意圖／pixabay）

易遊網表示，2026年春節票價，整體而言與2025年春節相比未有明顯調漲現象，若以市場需求量最大的東北亞航線來看，票價最高的出發時段集中在連假首日至初二期間（即2月14日至2月18日），中位數票價約落在2萬7千元左右，屬「無須請假」的熱門區段，多數航班餘位已相當有限。尤其需求最為旺盛的日本航線，目前春節期間多數航班機位已幾近飽和，仍有意安排春節赴日旅遊的民眾，建議出發日可提前至2月12日，或延後至2月19日之後的假期後段，雖涵蓋上班日區間，但可增加航班選擇並降低票價壓力，相較於連假高峰的區段，票價可便宜約7至8千元，對價格敏感型旅客更具吸引力。

搶先佈署旅遊計劃並關注划算機票的民眾，易遊網與星宇航空攜手推出「新年星旅程」獨家專案，精選22個人氣航點下殺7折起，包含神戶、宮古、沖繩、熊本、高松、香港、曼谷、清邁、胡志明市、河內、富國島、宿霧、克拉克、吉隆坡、新加坡、雅加達、馬尼拉、西雅圖、洛杉磯、安大略、舊金山與鳳凰城，涵蓋日本、東南亞與北美航線。

其中備受矚目的新亮點，莫過於星宇航空將於2026年2月12日起開航台北、台中雙航點直飛宮古島，飛行時間約1.5小時即可抵達這座被譽為「東亞馬爾地夫」的夢幻海島。宮古島以透明度極高的漸層藍海水、細緻白沙灘與豐富珊瑚礁生態聞名，保有原始純淨的自然風貌，此次促銷來回含稅最低只要6,608元起。

此外，星宇航空也將於2026年1月15日開航台北直飛鳳凰城航線，為美國西南部再添直飛新據點，此次與易遊網合作，獨家票價來回含稅最低23,293元。優惠專案自即日起至1月23日止於易遊網官網與App限時開賣，出發日期可預訂至2026年5月31日，凡於活動期間購票，還有機會抽中台北－安大略來回機票一張。

值得一提的是，易遊網同步加碼限量搶活動，1月7日推出星宇航空神戶機票一口價7,777元，1月23日再祭出宮古島機票777元的驚喜價，數量有限。

易遊網銷售觀察，2026年春節團旅整體買氣較2025年成長約3成，短線亞洲團仍是主力，日本依舊蟬聯熱銷冠軍，北海道、關西與東北地區因結合雪景、溫泉與城市觀光，成為春節期間最具人氣的團旅選擇；東南亞方面，越南團表現突出，北越與峴港憑藉自然景觀與高CP值，躍升為春節新興熱門目的地。而2月泰國正為氣候最舒適的黃金期，適合安排避寒旅行，春節團更推出免3萬就可入住芭達雅Villa，享受泰式按摩2小時的優惠行程，瞄準想愜意渡假的消費客群。

