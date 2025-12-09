春節機票開搶！台金航線共釋97160座位 10日晚間6點訂位

115年春節首波台金空中航線運能共提供1052架次、97160個座位數，10日晚上6點起開放訂位。(于家麒攝)

民國115年春節共有9天連假，交通部民用航空局宣布台金管制航線將於明(10)日晚上6點起開放訂位。首波台金空中航線運能共提供1052架次、97160個座位數；縣府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

縣府指出，明年春節假期自115年2月14日至2月22日有9天連假，民航局規畫自2月13日起至2月23日為航空疏運期，共計11天。民航局說明，春節連假仍以金門、澎湖及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

115年春節首波台金空中航線運能共提供1052架次、97160個座位數，10日晚上6點起開放訂位。(圖／金門縣政府提供)

縣府提醒旅客，此次春節連假，於尖峰時段2月13日至2月18日台灣出發往金門方向，以及2月18日至2月23日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用；如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除鄉親訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，並可享有機票之優惠。亦建議居住離島之鄉親可安排赴台團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。

縣府呼籲民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；另離島航班較易受到天候影響而有異動，提醒隨時留意最新氣象資訊，以做好行程規畫，並提醒搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

