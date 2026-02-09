春節毛孩照護不打烊 台中整合寵物醫療與照顧資源 陪飼主安心過好年

台中市寵物服務春節不打烊。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】農曆春節假期將至，返鄉團圓與出遊人潮增加，毛孩照顧需求也隨之提升。台中市動物保護防疫處已提前盤點，整合中市春節期間可提供服務的57家動物醫院及105家合法寵物業者，協助飼主在假期中即時取得寵物醫療與照顧資訊，降低突發狀況帶來的不安與風險。

動保處表示，春節期間如遇毛孩突發身體不適，或有醫療、寄宿等照顧需求，應選擇合法立案的動物醫院及寵物業者，於假期中仍可獲得專業服務，並於入住前充分溝通照顧方式、緊急應變流程及收費標準，確保動物福利與服務品質。動保處提醒，春節期間業者人力有限，建議飼主提早預約、避免臨時安排造成不便。

動保處指出，春節期間民眾如發現動物緊急危難情形，可撥打市政服務專線1999通報，動物救援服務持續運作不中斷；春節期間動物之家雖不開放參觀，但仍有提供家犬貓領回服務（上午10:00至12:00，下午1:30至4:00）。

動保處表示，春節不只是喜氣洋洋團圓日，更是展現對毛孩承諾與責任的重要時刻，動保處呼籲毛孩飼主，年節環境變化大，鞭炮聲響、親友拜訪及飲食誘因，都可能對毛孩造成意外風險，外出返鄉或旅遊時，務必準備牽繩、外出籠及識別標示，落實責任飼主行為。中市期盼透過完善的醫療與照顧資源整備，讓市民與毛孩共同迎接平安、健康的新一年。