春節民生物資供應無虞 陳其邁清晨巡果菜市場向攤商拜早年

農曆春節將近，為確保年節前農產品供應穩定，高雄市長陳其邁4日清晨前往鳳山果菜市場及高雄果菜批發市場巡訪，實地了解春節期間民生物資調度與供應情形，並向辛勞一整年的攤商、供應商及採買民眾拜早年，發放新春小紅包，祝福大家新的一年生意興隆、平安順心，現場洋溢濃濃年味與歡樂氣氛。

↑圖說：春節前夕， 市長陳其邁清晨巡訪鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場，關心供應情形，並為攤商加油打氣。（圖片來源：高雄市政府提供）

天色尚未破曉，兩大果菜市場早已熱鬧滾滾，蔬果、肉品與各式年節熟食整齊陳列，色澤鮮亮、品質新鮮。陳其邁逐一走訪攤位，關心銷售與供應狀況，並為市場工作者加油打氣，攤商熱情回應、互道吉祥，展現市場特有的人情味與活力。

↑圖說：陳其邁向民眾拜早年祝大家萬事興隆，現場民眾也十分熱情，紛紛與市長開心合影。（圖片來源：高雄市政府提供）

農業局指出，春節期間各主要批發市場整體供應量充足穩定，其中高雄果菜批發市場預估可供應青果約570公噸、蔬菜1,870公噸；鳳山果菜市場青果約634公噸、蔬菜745公噸；高雄花卉批發市場花卉供應量約34萬7千把；高雄肉品批發市場毛豬供應量約3,250頭，足以因應年節需求，市民可安心採買。

↑圖說：攤商熱情送上新春好彩頭的蔬果，向市長道賀新年快樂。（圖片來源：高雄市政府提供）

農業局也特別推薦高雄在地農產作為年節送禮首選。高雄是全台最大的蜜棗產區，種植面積超過715公頃，得天獨厚的冬季日照與日夜溫差，孕育出果實碩大、皮薄多汁的優質蜜棗，被譽為「綠寶石」。年節期間，市民可透過「高雄首選電商平台」選購高雄首選蜜棗禮盒及多款應景農產，不論作為春節送禮或年節祭祀，都相當合適，邀請民眾以行動支持在地農業，共迎豐收好年。

