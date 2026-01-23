春節氣溫估「正常偏暖」！明新竹以南先防日夜溫差大

記者高珞曦／綜合報導

24日起天氣將有些許好轉，氣象專家賈新興提醒，新竹以南早晚溫差仍大，且下週將迎來較強的東北季風，預計2月上旬依然偏冷，2月下旬農曆春節期間可能會是正常偏暖的趨勢。

氣象專家賈新興推估2月上旬偏冷，到2月下旬農曆春節連假會是正常偏暖的氣溫。（示意圖／取自pexels）

氣象專家賈新興在臉書表示，24日至25日基隆和大台北東側、東北角、宜花東等地有局部短暫雨，且溫度逐漸回升。到了27日至28日、1月31日至2月1日，偏強的東北季風逐漸影響，預計2月上旬還是偏冷。

在此期間，27日北北基、宜花東等地有零星短暫雨，28日清晨台中以北、宜花有局部短暫雨，午後雨區縮減至桃園以北、宜花東和屏東山區，有零星短暫雨。北東的零星短暫雨，可能持續到1月31日左右。

同時，賈新興預估，宜蘭在2月底前雨量較多，2月下旬農曆春節期間，全台氣溫趨勢可能會是正常偏暖。

