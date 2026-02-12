春節水電急修喊價萬元 車馬費藏貓膩 消保官揭自保關鍵

新北市消保官日前調查轄內水電業者及4家勞務媒合平台，調查重點鎖定「收費資訊透明度」、「師傅身分查核機制」及「定型化契約條款是否顯失公平」。（新北市法制局提供）

新北市經發局特別針對轄內商家辦理春節商品專案抽查，讓市民朋友放心購買有保障。（新北市經發局提供）

農曆春節將至，民眾家中若突然發生水管阻塞或電路故障，往往透過網路平台或搜尋引擎尋找「急修」師傅。消保官日前調查轄內水電業者及4家勞務媒合平台，調查重點鎖定「收費資訊透明度」、「師傅身分查核機制」及「定型化契約條款是否顯失公平」。發現部分業者到場後開出高於市場行情的修繕報價，建議消費者可拒絕施作，並提出申訴。

消保官指出，部分實體水電業者均以「標榜急修、不做一般工程」為由，訂定高額的基本出勤費用。調查顯示，此類業者於電話中雖告知需收取1000元至3000元不等車馬費，但師傅到場後往往開出遠高於市場行情的修繕報價，例如通水管索價1萬元。消費者若不接受維修，仍須支付高額車馬費，陷入進退兩難局面。

消保官表示，「找師傅」（數字科技）與「PRO360達人網」雖已落實程度不一的帳號審核，可是對於「車馬費」與「估價費」未強制要求師傅於媒合階段揭露，僅由雙方私下議定，易生爭議。

「哈利熊」（皇微科技）雖採代收代付機制保障金流，但服務條款聲稱「不對線下服務負任何責任」，然網站上實際刊登有燈具安裝等線下勞務，該免責條款恐有違反《消費者保護法》第10-1條之虞，消保官已移請業者所在地台北市政府後續查處及輔導改正。

有關平台配合監管機制，經消保官要求，「找師傅」與「PRO360達人網」均承諾，若平台合作的師傅涉有消費爭議且「拒絕出席消保官協商會議」，平台接獲市府公文後，將依服務條款限制或終止該師傅帳號權限，以協助汰除惡質業者。另「SWAP」（優市公司）經查確認僅提供企業間（B2B）外包服務，不適用消費者保護法相關規範。

消保官提醒，民眾遇有家中水電緊急修繕需求時，切勿因心急而忽略詢價程序。透過網路平台或搜尋引擎「找師傅」時，務必於電話或通訊軟體中明確詢問「基本出勤費」（車馬費）與「夜間／假日加成」計算方式，並要求業者提供預估報價單或透過簡訊、錄音留存證據。

若遇業者到場後惡意哄抬價格，消費者可拒絕施作，並向消保官提出申訴，亦可通報平台業者協助處理，以保障自身權益，並呼籲業者應公開透明收費標準，切勿以「急修」為名行「敲詐」之實。

此外，經發局也於年前抽查春節商品，共抽查轄內商家春節飾品、紅包袋、春聯等150件商品，其中26件標示不合格，不合格主因為商品未有任何中文標示，而紅包袋、春聯則以未標示「製造商或進口商名稱、地址、電話」為大宗，已要求立即下架並限期改善，逾期未改善將依法裁處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將公告業者名稱。

