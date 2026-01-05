春節求財！地緣動盪助陣 引爆黃金行情

黃金。（圖／東森新聞）





地緣政治衝突事件突然爆發，再加上距離農曆年還有一個多月，都刺激黃金價格上漲，目前銀樓報價來到1萬7450元，比去年同期多7000多元。如果想在過年前買黃金討吉利，專家建議越早買比較好。

金光閃閃，金項鍊寫著「迎富」，還是金條刻劃著招財圖案、財神爺還是招財貓，過年就想買個黃金金條來討個吉利，同樣都是2錢重，但是現在買比去年買要貴上1萬4000元。純金條2錢重，印上討喜字樣，加上工錢，有的甚至可以賣到4萬3000元，如果早一年買就可以多賺1萬多元。

廣告 廣告

民眾：「（如果收到黃金很開心嗎），應該是非常開心吧，那代表又有一個財富。」

民眾：「黃金很有價值，可是現在真的黃金太貴了。」

最新銀樓牌價，1錢來到1萬7450元，差一年差了6到7成，雖然去年年底前更高，一度來到1萬7810元，高檔震盪，等一等會有機會撿便宜嗎？

銀樓業者陳建廷：「因為目前國際政治環境原因，所以黃金不斷在上漲，再加上華人市場在農曆年是非常的有各種買盤需求，買氣會推送價格提升。所以有真心想要收藏黃金的民眾，我會建議可以趁早，在黃金追漲之前，多買一些你想要的飾金。」

看來金價只會驚驚漲，國際金價每盎司觸及4420美元，回顧去年一整年，黃金大漲約64%，寫下1979年以來最大年度漲幅。白銀漲幅更猛，超過147%，白金2025年也大漲超過122%。真金、白銀這波漲勢隨著年節接近，身價可能更水漲船高。

更多東森新聞報導

川普接管委內瑞拉！ 黃金亂世更漲 專家：2026上看5400美元

貴金屬飆漲！黃金去年漲逾6成 銀鉑年漲幅新高

2025年金價飆升66% 創46年來最大年度漲幅

