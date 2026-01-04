春節沒到先收錢！桃園小黃司機遭爆「坑人」偷跑加價

有運將偷跑春節費率還拒印證明，引發其他運將痛批是害群之馬，圖片為示意圖，與新聞所涉計程車司機無關。(蔡依珍攝)

桃園有計程車司機偷跑，搶先使用「農曆新年」的春節費率，有民眾在元旦從桃園火車站搭到體育大學，用叫車App估算約360元的車費最後被收410元，要求列印乘車證明也遭拒，讓乘客氣炸放上網，桃園市交通局表示，春節運價是從2月13至22日，若查證屬實，2違規將對司機開罰1.8萬元罰鍰。

有民眾在Threads發文表示，春節還沒開始，就有計程車司機採用春節費率，他元旦上午10點43分在桃園火車站搭上計程車，大約11點10分於國立體育大學綜合體育館下車，上車就見跳表數字旁就有「春節」2字，詢問對方還說沒差，抵達時費用是410元，但用叫車App估算約只要360元。

網友更說，下車時要跟司機索取跳表機上的證明卻遭拒，只願給手寫收據，且上面寫的還是錯誤的車號，質疑司機一開始就是要「坑人」，已向桃園市交通局檢舉。文章一出引發網友熱議直指「根本沒有留存這回事」，也有小黃司機跳出來痛批：「我也是小黃司機，就是有這樣的害群之馬！」

交通局表示，民眾投訴駕駛以春節運價收費以及未列印乘車證明提供給乘客，涉有未依規定收費以及未列印乘車證明等情事，經查證均屬實者，將依公路法裁處各件9000元，合計1萬8000元罰鍰。

交通局提醒，春節運價期間通常是春節最後1天往前推10天，今年是從2月13日到2月22日，桃園市區加收50元、機場加收100元，加價費率跟時間都要市府公告才能實施，目前並非春節運價期間。

