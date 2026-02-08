春節沒到就開賭！檳榔攤內藏「三六仔」賭場 東港警強力掃蕩

【記者凃建豐／屏東報導】屏東縣東港警分局近日接獲檢舉，在東港五房村檳榔攤內有多人聚集從事賭博行為，東港警分局督察組掌握訊息後，立即成立專案小組積極調查蒐證。專案小組7日上午11時許持屏東法院搜索票前往查緝，在檳榔攤內當場查獲許姓嫌犯為首的「三六仔」職業賭場，連同賭客共帶回9人，並當場查扣骰盅、骰子、撲克牌及賭資33300元等相關證物，全案偵訊後依刑法賭博罪移送法辦。

東港警分局長高志正表示，絕不容許轄區內有非法賭博行為，尤其春節期間將更強力執行掃蕩轄內賭博，並呼籲民眾勿有賭博惡習，如民眾在社區中發現可疑不法情事，可立即向警察機關報案及檢舉，警方必定戮力以赴查緝到底，以維良好的治安環境，「屏安護民」讓民眾安心好過年。

東港警方查獲職業賭場。翻攝畫面

