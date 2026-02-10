春節治安不打折！高市警臨檢舞廳 酒店小姐排排站

警方出動值勤臨檢任務。（圖／東森新聞）





快過年了，高雄警方為了防堵不法事件，在各大治安鬧區，像是舞廳、KTV，總共出動500多名警力，擴大進行臨檢，要讓市民們能夠安心過年。

趁著深夜，警方大陣仗出動值勤臨檢任務，舞廳內，員警兵分好幾路逐層仔細排查，每個包廂都不放過，就連小姐們，都被叫出，一一核對身分。警方：「證件都拿出來。」

會這麼大費周章，全是因為年關將近，高雄市警方為了防止街頭暴力以及幫派活動，從2月9日開始一路到2月23日，動員超過17個分隊，總共520名警力，在治安熱點擴大臨檢，高雄市警察局局長趙瑞華：「重點加強的工作期間，我們會在以治安平穩，還有交通順暢，與民眾安心這三個主軸。」

小心再小心，員警們織起巨大法網，全力防堵不法事件，要讓市民能夠安心過好年。

