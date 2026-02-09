春節治安不打烊 二崙鄉長率團暖警心 慰問第一線守歲警力

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】農曆春節將至，當多數民眾準備返鄉團圓之際，仍有一群人選擇堅守崗位、守護地方安寧。為感謝警察同仁春節期間維護治安與交通秩序的辛勞，二崙鄉公所鄉長鍾東榮日前率同鄉民代表會及公所團隊，前往雲林縣警察局西螺分局二崙分駐所及油車永定聯合所慰問執勤員警，以實際行動傳遞支持與關懷。

二崙鄉公所指出，春節是返鄉與出遊高峰期，治安、交通與為民服務勤務同步升溫，基層警力長時間輪值，承擔相當大的工作壓力。此次慰問行程，除向第一線員警致意外，也希望讓警察同仁感受到地方政府與民意代表站在同一陣線，結合力量守護鄉親平安過年。

鄉長鍾東榮表示，警察工作全年無休，尤其在春節期間，更是治安與交通維護的關鍵時刻。無論是深夜巡邏、交通疏導，或即時處理突發狀況，警察同仁都站在最前線，守護鄉親生命與財產安全。他強調，鄉公所與代表會將持續支持警政工作，成為警方最堅實的後盾，讓員警無後顧之憂，全力投入勤務。

西螺分局表示，感謝二崙鄉公所長期以來對警政工作的支持與肯定，並與警方保持良好溝通與密切合作。於115年加強重要節日安全維護工作期間，警方已全面盤點轄內治安熱點，針對金融機構、商圈、市場及人潮聚集場所加強巡邏與守望，並落實聯訪通報機制，嚴防各類不法行為。

在打擊犯罪方面，警方指出，將持續加強防制詐欺、賭博等違法行為，並透過宣導與即時攔阻機制，降低民眾受害風險，守住民眾辛苦一整年的血汗錢。同時結合社區、村里與金融機構，共同築起治安防護網，確保春節期間社會秩序穩定。

此外，針對春節返鄉及出遊車潮增加，警方也已提前規劃交通疏導與管制措施，針對易壅塞路段與重要路口加派警力指揮，提升行車效率與安全。西螺分局呼籲民眾配合交通指引，相關治安與交通服務資訊，將視勤務狀況適時公布於分局官方臉書專頁，攜手營造安全、溫暖、有秩序的春節假期。