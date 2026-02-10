春節治安不打烊！宜蘭啟動「蘭城靖安」 警局長親率百人執勤

【記者葉先鵬／宜蘭報導】萬眾矚目的農曆春節即將到來，宜蘭縣警局為執行「加強重要節日安全維護工作」，從2月6日起即展開為期8日的「蘭城靖安」專案，除加強打擊「黑、金、槍、毒、詐、賭」等各類犯罪外，也針對易滋事場所及治安熱點，全面規劃臨檢與路檢勤務，以確保宜蘭地區治安平穩，維護社會安寧。

昨天（9 日）是本年度「加強重要節日安全維護工作」開始的第一天，宜蘭縣警察局長陳金城親自率隊執行「擴大臨檢」專案勤務，該次勤務共計出動130名警力，分區針對縣內易生危害及治安要點處所，以優勢警力執行閉鎖式掃蕩，輔以地毯式臨檢盤查，以期有效遏止犯罪，穩定農曆春節期間治安。

統計宜蘭縣政府警察局今（115）年打擊各項犯罪之成果，自1月1日起至2月9日止，共偵破詐欺集團2件30人（其中車手9人，合計查扣不法金流5,254萬2,685元），緝毒59件59人(合計查扣第一級毒品20公克、第二級毒品188公克、第三級毒品257公克)、掃蕩幫派2件23人、查捕逃犯137人、查獲竊盜案168件168人、重利案2件6人、及偵破非制式槍枝1支等證物。

局長陳金城強調，防制突發暴力事件及維護年節治安為當前重點工作，警方將強化掃蕩黑幫、槍械、毒品、詐欺犯罪等查緝作為，並透過「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」策略，輔以「第三方警政」行政干預措施，防制暴力案件之發生，以展現「捍衛蘭陽治安」的決心。

警察局長陳金城昨天親自率隊執行「擴大臨檢」專案勤務。翻攝照片

