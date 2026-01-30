春節治安零空窗平安年！台東市長陳銘風親赴警局慰勞

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】為感謝臺東警察分局同仁於春節連續假期期間，全力投入「加強重要節日安全維護工作」，臺東市長陳銘風於昨（29）日特地前往臺東警察分局，代表全體市民致贈慰問金，向堅守第一線執勤的基層警察表達誠摯關懷與感謝，慰勞同仁長期守護地方治安與交通安全的辛勞，並高度肯定警察團隊在維護社會安定上所展現的專業素養與奉獻精神。

陳銘風市長表示，春節期間為一年之中警察勤務最為繁重的重要時刻之一，不僅需加強治安維護、防制各類犯罪事件，亦須同步肩負交通疏導、事故處理、防竊、防詐宣導及返鄉出遊民眾安全守護等多項任務，勤務內容繁複、壓力沉重。尤其在返鄉人潮與旅遊車流明顯增加的情況下，警察同仁仍全天候堅守崗位，確保市區及各重要路段交通順暢，讓市民與遊客都能安心過年。

市長進一步指出，警察是城市最堅實的後盾，無論白天或深夜，只要市民需要，警察永遠站在第一線。也因為有警察同仁的辛勞付出，臺東市得以在春節期間維持良好治安與順暢交通，讓民眾能在安全、祥和的環境中與家人團聚、歡度佳節。他特別期勉全體警察同仁持續秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大核心目標，展現警政專業，守護市民生命財產安全。

臺東警察分局長方子欽代表全體同仁，感謝市長親自到場關懷與肯定，讓第一線執勤人員深受鼓舞。方分局長表示，警察分局將持續全力以赴，除強化警力部署外，也將結合義警、民防、守望相助隊及志工等民力資源，形成綿密的社區安全防護網，全面落實春節期間各項治安、交通與安全維護工作。

臺東警察分局也呼籲民眾，春節期間外出務必注意交通安全，妥善保管財物，提高防詐警覺，若有任何需要協助之情形，可隨時撥打110報案專線，警察同仁將即刻提供協助，共同維護臺東市安全、平安又幸福的春節假期。