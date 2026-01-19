春節消防演練啟動 守護宜蘭平安過好年

宜蘭縣消防局消防演練假設大量傷患救護。（宜蘭消防局提供）

記者張正量／宜蘭報導

因應農曆春節人潮聚集及用火、用電頻率增加，宜蘭縣政府消防局十九日於宜蘭市慈濟靜思堂及冬山鄉金元福包裝工廠，辦理春節火災搶救演練，模擬真實災害情境，強化公共及高風險場所員工自衛消防編組應變能力，提升春節期間整體公共安全。

演練模擬不明原因起火，業者啟動自衛消防編組並通報一一九，演練項目包含初期滅火、雲梯車救助、RIT快速救援及消防人員後勤照護等，同時運用紅外線空拍無人機與救災機器人輔助指揮決策，展現消防科技救災效能。消防局指出，春節期間若發生火災，恐造成人命與財產損失，並影響場所營運，故事前與業者進行兵棋推演及現場踏勘，熟悉空間配置，訂定完善搶救部署，降低災害風險。

消防局長徐松奕呼籲，民眾進入公共場所應留意避難動線，如遇火災保持冷靜，配合引導疏散，祝大家平安過好年。