春節消防演練 守護宜蘭過好年

▲宜蘭縣政府消防局辦理春節火災搶救演練，演練過程逼真。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣政府消防局為因應農曆春節期間人潮湧現，針對縣內公共及高風險場所，加強火災搶救作為，今(十九)日於宜蘭市慈濟靜思堂、冬山鄉金元福包裝工廠，辦理春節火災搶救演練，模擬真實災害情境，強化場所員工初期自衛消防編組應變能力，為即將到來的連續假期，提供民眾安全環境。

農曆春節將至，過年期間人潮湧現，用火、用電頻率大增，若不幸發生火災，造成人命傷亡及財產損失外，也影響場所後續營運。因此消防局偕同場所員工辦理兵棋推演，配合現場實際踏勘，熟悉場所空間環境，訂定搶救佈署計畫，將風險及損失降到最低。

消防局長徐松奕表示，民眾進入公共場所應先留意避難路線，確保有兩方向避難出口，如遇火災應保持鎮定，勿驚慌，立即通知周圍人員撥打一一九報案，並配合廣播及工作人員引導，避免推擠踩踏造成傷害，祝大家過好年。

此次演練模擬場所因不明狀況起火，業者雖立即啟動自衛消防編組，火煙仍延燒至其他區域，並撥打一一九報案，演練情境包含災害初期滅火及通報、自衛消防編組應變、救災人員安全管制、滅火搶救演練、雲梯車救助、RIT快速救援、消防人員後勤照護R.E.H.A.B等，動作十分真實。

現場亦投入紅外線熱顯像空拍無人機及救災機器人，運用消防科技，進行遠端監控及火點偵查，指揮官可透過救災平板，查詢偵蒐畫面、救災車輛、人員、水源、平面圖等重要資訊，輔助救災決策，提升作業效率，展現宜蘭縣消防科技救災實力。