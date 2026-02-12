春節淡水恐塞爆！ 9天連假管制時段、替代道路一次看

為因應春節9天連假期間湧入淡水地區的觀光人潮，新北市淡水警分局公布交通疏導措施，淡水老街將於連假期間每日中午12時至晚間8時實施汽車管制，禁止車輛進入老街路段，警方呼籲民眾提早規畫行程，多利用替代道路避開塞車路段。

依往年經驗，預估2月13日最後上班日下午起即將出現返鄉及出遊車潮。（圖／警方提供）

淡水警分局表示，今年春節連續假期自2月14日至2月22日，依往年經驗，預估2月13日最後上班日下午起即將出現返鄉及出遊車潮。由於假期較長，民眾前往清水祖師廟、福佑宮參香祈福，以及漁人碼頭、天元宮、金色水岸等熱門景點旅遊人數勢必增加，將對淡水市區交通造成壓力。

廣告 廣告

警方已規劃春節交通疏導勤務，針對主要幹道、觀光景點及淡海輕軌沿線周邊實施交通疏導與管制措施。本次春節交通勤務以「疏導車流、確保路口淨空為主；取締違規、排除路障為輔」為原則，強化交通順暢。各轄區派出所亦將執行區間巡邏，隨時掌握路況，當北淡線車流量增加時，將啟動「快速到位」機制，即時排除道路障礙。

針對熱門區域管制，春節連假期間每日12時至20時，淡水中正路老街將於中正路與三民街口、中正路與文化路口、文化路與新生街口等路段實施汽車管制，禁止汽車進入，以確保行人安全。警方呼籲駕駛人配合現場員警指揮，避免違規受罰。

新北市淡水警分局公布交通疏導措施。（圖／警方提供）

行駛路線方面，警方建議自駕民眾多利用外環道路分流，可透過淡金路、濱海路銜接中正路往返各觀光景點，避開淡水市區壅塞路段。往返台北市區可改走市道101線北新路或北3線小坪頂路，以減少行車及停車等待時間。

停車方面，若捷運淡水站地下停車場滿位，將啟動滿場機制，引導車輛前往中山路及中正路一段沿線替代停車場，避免等候車輛佔用車道影響交通。民眾亦可透過「新北市公共停車場資訊查詢系統」即時查詢停車資訊，或利用Google地圖及即時路況影像APP掌握交通資訊。

依新北市政府交通局規定，春節期間淡水老街機車停車格採假日收費模式，請民眾留意。警方也提醒，可收聽警察廣播電台掌握即時車流，並建議民眾多利用大眾運輸工具前往淡水地區旅遊。淡水分局也提醒，春節期間將加強取締闖紅燈、酒後駕車、汽機車不禮讓行人及行人違規等易肇事違規行為，呼籲民眾遵守交通規則，共同維護行車及行人安全。

延伸閱讀

台南鐵皮屋今晨竄火！ 氫氧化鈉儲槽燃燒釀災

女毒蟲撞死派出所長！律師卻稱可教化 死者父回懟…他沉默了

韓國瑜盛讚李四川：雙北市民的福氣