春節淨水不打烊 新北污水日處理140萬噸

淡水水資源回收中心操作維護人員進行沼氣發電設備巡檢維護作業。(圖:新北市水利局提供)

新北市擁有超過四百萬人口，每日產生大量生活污水。新北市水利局十日表示，積極推動污水下水道建設，目前全市污水處理廠日處理量達一百四十萬噸，春節期間亦持續運作。除了八里污水處理廠，還有林口、三鶯、淡水及北大特區等水資源回收中心，全年無休維護市民生活環境。

水利局長宋德仁表示，各水資源回收中心根據特性發展多元功能，如綠能發電及環境教育等。然而，污水處理工作需在潮濕、惡臭的環境中進行，操作人員必須全天候監控設備，確保放流水符合標準，是默默奉獻的淨水英雄。

林口水資源回收中心的蔡先生提到，值班人員的工作包括設備巡檢及污泥脫水等，雖然辛苦，但能確保過年期間污水妥善處理，覺得這份付出有價值。三鶯水資源回收中心的林先生則表示，工作後全身髒污，回家需先清洗，過年值班也常態化，雖然遺憾無法與家人團聚，但家人能理解，會珍惜陪伴的時間。

水利局感謝所有駐廠人員在年節期間的努力，正是因為他們的堅守，才能確保污水處理系統穩定運作，守護城市的健康與安全。