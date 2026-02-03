春節港澳旅遊警示維持橙色燈號 陸委會籲避免非必要旅行

陸委會2日發布新聞稿指出，為因應寒假及即將到來的春節假期旅遊旺季，提醒民眾若赴香港、澳門兩地，須留意當地法規對人身安全及權益的可能風險，並注意個人及隨身物品安全。

陸委會指出，考量港澳情勢變化與執法趨勢，目前香港、澳門旅遊警示仍維持「橙色燈號」，建議民眾避免非必要旅行。

為防範前往當地可能遭遇的風險，陸委會提醒民眾，出發前應確認手機是否存有可能被搜查或沒收、入罪的內容，並建議可在台先備份後刪除；除此之外，當地出入境可攜帶物與台灣規範不同，前往或過境港澳民眾切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器、電擊棒、伸縮警棍等物，避免觸法。

陸委會自2024年6月起，因中國持續增修國安法令，導致發生多起我國民眾赴中遭非法扣押、留置與盤查等情形，加上中共發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」等，陸委會因此調升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」至今。

依據外交部資訊，目前亞太地區同樣為橙色燈號的國家地區還有柬埔寨、緬甸、尼泊爾、寮國、印度鄰近巴基斯坦地區與泰國烏汶府等14府；標示為更高一級紅色警示「盡速離境」的則有北韓、巴布亞紐幾內亞及柬埔寨柏威夏省等6省分。