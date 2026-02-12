春節漫遊必備！台南市文化局「透透安平」散步地圖包質感登場

▲迎接 2026 年農曆春節，「透透安平」散步地圖包生動呈現安平古蹟景點與生活角落。

【記者 劉秋菊／台南 報導】古蹟景點眾多的臺南安平怎麼玩？迎接 2026 年農曆春節，臺南市政府文化局推出全新文創商品「透透安平」散步地圖包，跳脫傳統摺頁框架，邀請插畫家以手繪風格，生動呈現安平古蹟景點與生活角落。地圖包不僅附贈超萌「巷仔Niau」限量透卡，更整合 19 項專屬好康優惠。自今(115)年2月14日起，於安平古堡、安平樹屋、億載金城及愛國婦人會館紀念品部同步開賣，每份售價70元，讓民眾能輕鬆入手這份具備收藏價值的安平旅遊指南。

臺南市政府文化局長黃雅玲表示，安平擁有深厚的歷史底蘊，古蹟景點也相當密集。本次推出「透透安平」地圖包的初衷，除了作為實用的旅遊指引，希望能夠扮演「串接者」的角色，串接起安平區點、線、面的文化觀光路徑，更期待旅客能透過這份充滿設計感的導覽，看見安平的魅力。黃局長也透露，未來預計延續此一概念，開發諸如「透透府城」等系列地圖包，逐步呈現臺南各歷史城區的文化特色與生活感。

本次地圖包邀請文化局人氣出版品《雙城踅玲瑯》插畫家操刀，延續趣味又充滿細節的插畫風格，內容涵蓋詳盡的古蹟景點介紹與散步動線。隨包附贈限量「巷仔Niau」透卡，首創「巷仔Niau」騎乘YouBike的超萌圖像，是文化局與YouBike跨界合作的聯名之作。遊客可持透卡與實體單車、安平景點互動拍出創意美照；同時，YouBike官方也將同步推出相關加碼活動，鼓勵民眾以環保低碳的方式「騎」進安平巷弄。

為提供遊客完善的旅遊體驗，文化局特別與安平區各古蹟景點及指標性飯店業者(安平留飯店、台南大員皇冠假日酒店、安平雅樂軒酒店)合作，推出門票折抵、購物好禮、住宿及餐飲專案等19項專屬優惠，全方位滿足吃喝玩樂及住宿需求。今年春節，誠摯邀請全臺民眾來到臺南，帶上這份專屬安平的文化伴手禮，在19項專屬優惠的加持下，感受古都最熱情、最有深度的年節氛圍，一起「透透安平」。更多詳情請洽「藝遊臺南」臉書粉絲專頁。（照片記者劉秋菊翻攝）