春節濁水溪揚塵防制不打烊 跨機關聯防守護鄉親過好年

四河川分署召開春節連假濁水溪揚塵抑制聯繫會議，守護鄉親過好年。(四河川分署提供)

因應即將到來的農曆春節連假，經濟部水利署第四河川分署於十二日召開「一一五年度春節連假濁水溪揚塵抑制聯繫會議」，邀集環境部、農業部林業及自然保育署、彰化縣政府、雲林縣政府、台灣自來水公司等單位，共同研商防塵應變措施，以營造清新宜人的河岸環境，讓民眾在春節期間走春踏青、親近自然時，都能感受乾淨舒適、無沙無塵的美好風景。

會議主持人張分署長朝恭表示，各單位應提前盤點整備、強化中央地方協力，一旦風速達警戒條件，立即啟動應變機制，確保揚塵防制設施全力展開運作。

第四河川分署說明，彰化大城、雲林麥寮、崙背與二崙等重點區段，已完成灑水線系統設置，強化水霧抑塵功能。同時持續延伸防風綠帶，擴大阻沙範圍，結合幼苗初期水霧應變機制，兼顧河防安全與生態復育，提升整體治理韌性。並透過衛星影像與科技監測持續掌握河道變化，截至二月七日止，濁水溪揚塵防制區域內河道裸露地面積已降至一一七公頃，相較去年同期二月份裸露地面積一百八十一公頃，已大幅減少約六十四公頃，治理成效穩步展現。

二0二六年揚塵抑制目標就是要讓河岸成為民眾安心走春、親子同遊的好去處。面對春節返鄉人潮與東北季風挑戰，將持續整合中央與地方資源，全力守護空氣品質與生活環境。期許新的一年，濁水溪真正迎來「進馬無沙（tsit-má-bô-sua）(台語)」的新氣象，讓好空氣陪伴每一個團圓時刻。