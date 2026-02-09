春節濱海地區景點將湧入人潮 布袋分局警方交通疏導完整規劃全面上線

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】今年農曆春節從2月14日至22日連續假期長達9天，嘉義縣布袋沿海地區熱門景點─布袋觀光魚市及高跟鞋教堂，預計於大年初一（2月17日）至初四（2月20日）期間湧入大量遊客。為因應春節連假車潮與人潮，布袋警分局已提前規劃交通疏導勤務，於市區重要路口及各大景點周邊彈性部署警力，全力維持交通秩序，確保行車順暢，讓民眾安心出遊、盡興而歸。

布袋警分局呼籲，前往布袋觀光魚市或高跟鞋教堂之民眾，可多利用台17線或台61線進入布袋市區，並循上海路、海港大道或台61線連絡道進入布新橋後直行中山路；若遇中山路車流壅塞時，可改道右轉順安路，續行新興街、海興街前往高跟鞋教堂，並多加利用教堂周邊設置之免費停車空間。

此外，由於高跟鞋教堂周邊替代道路有限，警方將視人、車流狀況，機動實施部分道路管制或調整為行人徒步區。布袋警分局也提醒遊客，行車及步行時請遵守交通號誌，並配合現場員警疏導與管制措施，共同維護交通安全與旅遊品質。

圖：今年農曆春節連續假期長達9天，嘉義縣布袋沿海地區熱門景點─布袋觀光魚市及高跟鞋教堂，預計於大年初一（2月17日）至初四（2月20日）期間湧入大量遊客。為因應春節連假車潮與人潮，布袋警分局已提前完整規劃交通疏導勤務，維持交流順暢。（照片嘉義縣警局布袋分局提供）