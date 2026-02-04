春節玩到情人節好康等著你！義大世界一次包辦 688暢玩遊樂園、逛Outlet消費抽汽車

▲義大開發串聯購物、遊樂、情人節商機，688玩樂園 ，春節逛 Outlet 抽汽車。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接農曆春節、西洋情人節及228連假，義大世界於2月推出一系列新春限定活動，串聯購物、遊樂、餐飲與娛樂體驗，打造「不用趕場、不用塞車、不用分開行動」的一站式假期行程，成為南台灣連續假期旅遊與消費的熱門首選。

義大世界購物廣場春節檔期以「馬力全開」為主軸，祭出多項高誘因消費回饋活動。活動期間，全館消費滿額即可參加抽汽車活動，頭獎汽車話題十足，成功帶動春節與連假買氣。精品Outlet同步推出多款限量「開運福袋」，並規劃「2026開運時尚週」，單日消費達一定金額即可獲得100元電子抵用券，搭配「馬上有禮一路發」滿額贈活動，消費滿額即可兌換指定好禮，讓民眾一次完成換季採購與新春添購。

今年春節適逢西洋情人節，義大世界購物廣場結合戶外場域優勢，打造不同於市區百貨的浪漫約會體驗。2月14日當天，邀請214對情侶於館內合影並完成指定任務，即可免費搭乘摩天輪，留下甜蜜回憶。餐飲方面，莫凡彼推出情人節限定套餐，館內更整合超過30家人氣餐飲品牌，包括金色三麥、瓦城、1010湘等，推出年菜與春酒饗宴，滿足情侶約會及親友聚餐需求。

義大遊樂世界春節主題活動《亞特蘭提斯的三神試煉》同步登場，於2月14日至2月22日九天連假期間推出全民入園688元優惠票價，生肖屬馬或姓名中含「馬」字者，更可享288元專屬優惠。另自2月7日至2月28日推出「希臘泡泡幻境月」，每週六邀請親子劇團及泡泡藝術團隊演出，結合皇家劇院大秀與兒童劇場，打造適合全齡同樂的節慶表演內容。

甫正式啟用的《魔幻空間》沉浸式劇場，也加碼推出新春限定驚喜。即日起至3月1日，凡觀賞演出並完成指定活動任務，即有機會抽中水母藍牙喇叭、義大皇家酒店住宿券或義大遊樂世界門票，為春節出遊增添更多驚喜。

此外，義大世界購物廣場於2月3日至3月3日推出「運錢寶馬迎春禮」，全館消費不限金額即可兌換限量迎春好禮；2月3日至2月16日加碼送出3,000份馬年紅包袋，2月17日至3月3日再接力送出5,000份馬年開運金。春節連假大年初一至初五期間，館內天天安排新春應景活動，邀請民眾天天來、天天有驚喜，讓好運一路延續整個新年，詳細活動內容請至官網查詢。（圖╱義大世界購物廣場提供）