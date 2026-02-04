春節玩南投免塞車！交通攻略曝光 清境、日月潭避堵時段出爐

公路局針對易壅塞的清境、日月潭、草坪頭、紫南宮等路段提出避堵時段。（劉慧茹攝）

南投監理站站長陳洽文鼓勵民眾多加利用大眾運輸避免車潮壅塞。（劉慧茹攝）

南投是觀光大縣，同時也是每年春節的塞車熱點。公路局針對易壅塞的清境、日月潭、草坪頭、紫南宮等路段提出避堵時段，並鼓勵民眾搭乘大眾運輸，祭出多項優惠措施；搭乘國道客運路線並搭配 TPASS 2.0 常客優惠，最高可享 42 折。

公路局指出，依歷年數據分析，清境農場、日月潭風景區自 2 月 18 日（初二）起車潮進入高峰，分別要到 20 日（初四）、21 日（初五）才會稍微緩解。其中，清境於上午 10 時至下午 1 時、日月潭於上午 10 時至下午 3 時最為壅塞，建議旅客可提前於上午 9 時前抵達，避開旅遊車潮。

信義鄉草坪頭正值櫻花季，大量車潮及遊客湧入，台 21 線愛玉橋（108K）至草坪頭（110.5K）路段，預估 2 月 14 日至 2 月 22 日（初六）上午 11 時至下午 3 時將出現車多壅塞情形，周邊路段將進行交通管制。大型車須停放於台 21 線 102.5K 轉投 93 線 1.5K 處，購票搭乘接駁車前往；小型車則採每日 400 輛總量管制。

竹山紫南宮為農曆年間民眾熱門參拜廟宇，預估台 3 線／台 3 丙線紫南宮路段，於 2 月 17 日（初一）至 2 月 22 日（初六）上午 11 時至下午 6 時為車多易壅塞時段。紫南宮已規畫車輛分流路線，建議前往參拜的民眾上午抵達為佳，警方也將加強交通指揮與疏導。南投監理站站長陳洽文指出，台灣好行特別規畫紫南宮求財路線，鼓勵民眾多加利用。

陳洽文表示，春節疏運自 2 月 13 日起至 2 月 22 日止，為期 10 天。公路局推出多項優惠措施，過去國道客運 88 條路線提供 6 折優惠，今年再搭配 TPASS 2.0 常客方案，最高可享 42 折。轉乘優惠方面，民眾搭乘國道客運、高鐵或台鐵後轉乘在地公車，可享一段票或基本里程免費；若再轉乘幸福巴士，則享有全程免費優惠。南投台灣好行目前共推出 16 條觀光路線及優惠套票，相關資訊可至官網查詢。

