春節玩宜蘭避開人潮！在地人推薦森林系、海景系景點療癒又好拍

想要在春節連假到宜蘭出遊，獻上一份超療癒的躲避人潮清單！在雲霧繚繞的明池森林遊樂區感受靜謐靈氣；或是踏上 CNN 認證全球最美的見晴懷古步道，搭乘太平山蹦蹦車穿梭在原始林間，體驗森林動感。三層坪及優美的蜊埤湖，落羽松倒影在湖面，美到像走進北歐明信片。冬山中山亭把蘭陽平原盡收眼底，再直奔大福觀海旭日平台，坐在網美鞦韆上與龜山島同框。今年春節，就去這些好拍又清淨的私房祕境，找回久違的度假儀式感吧！

明池森林遊樂區森林步道

海拔約在1150～1700公尺間的明池森林遊樂區，園區內包含三大區，分別為有高山湖泊和美麗花圃的明池、擁有豐富闊葉林和溫泉的棲蘭、以及有近百棵千年以上紅檜扁柏的神木區。明池以一座高山湖泊明池為中心，湖心中央小島矗立著美麗的落羽松，環湖一圈除了欣賞落羽松與山巒美景，還可觀察周遭豐富的林木景觀，沿著從湖畔蜿蜒在明池畔「蕨園」裡的木棧道，可以發現許多美拍角度，最美的一處在靠近園區出口的林間亭，人站在亭子下方以幾何圖形方式交錯的木棧道上，即可拍出精靈系空靈效果。神木園則是全國最大檜木神木園，有著近百棵千年以上的紅檜與台灣扁柏矗，園區內的神木，皆以歷代古聖先賢之名命名，並以用樹齡與歷史人物朝代結合，像是孔子、唐太宗、于謙…等，別有巧思。*棲蘭森林遊樂區僅營業至2026年2月28日，後續將進行整修。

地址：宜蘭縣大同鄉

交通：搭乘國光客運1751宜蘭往南山、或1764宜蘭往太平山，在棲蘭遊樂區站下車。

冬山中山亭觀景平台

Photo Credits：qiuung、chih_chung_wu、_a.raw_

宜蘭冬山鄉中山茶園步道的中山亭，位在海拔200多公尺山區，從中山社區永光宮旁的中山茶園步道進入，步行15到20分鐘就能到達。整新後的中山亭設有觀景平台、盪鞦韆裝置藝術，擁有無死角視野眺望蘭陽平原、龜山島，更是少為人知觀賞日出與夜景的秘境。

地址：宜蘭縣冬山鄉

交通：羅東轉運站搭乘「綠25」公車至「梅花湖」下車，步行約 10-15 分鐘可達步道入口。

三層坪落羽松預約制

Photo Credits：willison03、bella_travel.food、enjoylife33333

礁溪超人氣的落羽松祕境「三層坪水土保持農塘教育園區」，階梯式農塘層層疊疊，大片落羽松與流水、遠處山巒構成如畫一般的美景，吸引許多民眾前往觀賞。為了維持良好參觀品質，採預約制實施總量管制、限制停留時間，每次可停留時間為1小時。

開放時間：2025-2026年開放期間為114年12月6日至115年2月10日（依官方公告為主），開放時間為每日08:00–17:00，週二、週三休園。每日限量500人，採4個時段分流，須提前兩週至官網預約。

地址：宜蘭縣礁溪鄉二結社區及員山鄉枕山社區交界處

交通：「宜蘭轉運站」或「宜蘭火車站」搭乘755、1789或綠15公車至「大礁溪橋」站，步行約20分鐘（約1.5公里）即可到達。

大福觀海旭日平台看海網美鞦韆

Photo Credits：tsai.yi.ting、garboodiary、lyxingyingxie

大福觀海旭日平台是壯圍海邊觀景台，以地名「大福」設計立體框景地標，並設置固定式鞦韆座椅，將龜山島及湛藍海景同框入鏡，留下美麗身影和回憶，是富有當地特色的打卡景觀亮點。

地址：宜蘭縣壯圍鄉

交通：搭乘台鐵至頭城或宜蘭站，轉乘「台灣好行綠18壯圍沙丘線」至「大福海濱遊憩區」站下車，步行即可到達。

蜊埤湖落羽松

Photo Credits：meichun_lung、yuwenwa、molly888666

蜊埤湖位於宜蘭員山福園旁，由高處往下看湖面形狀像是顆打開的蛤蜊般被命名為蜊埤湖。園區內群山環繞，湖邊種植了整排落羽松，天氣好時湖水上倒影映襯下，形成像幅畫般的幻夢仙境。

地址：宜蘭縣員山鄉蜊埤路

交通：宜蘭轉運站搭國光1785路到員山溫泉站下再沿溫泉路接蜊碑路步行。

見晴懷古步道CNN認證全球最美小路

Photo Credits： eason_lien、plant_hui

見晴懷古步道是宜蘭太平山過去運送木材的見晴線運材道改建而成，保留山地運材鐵道特色，傍著迂迴曲折的鐵道路徑，沿途保有鐵道、木馬、台車輪軸等歷史痕跡。見晴古道，久雨初晴之時，可以遠眺瑰麗山稜線，午後有時則有壯麗的雲海，甚或是雲霧繚繞，讓人更起見晴之心，此處曾被CNN評選為全球最美28條小路。

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號（位於太平山國家森林遊樂區）

交通：宜蘭轉運站搭乘國光客遲假日公車(1750)/平日專車(1750A)至太平山。

太平山國家森林遊樂區搭蹦蹦車

Photo Credits： summer_ming_yu、fishfish0522

昔日用來載運原木的山地運材軌道車，原路線共停靠太平山、茂興、吉野等五個車站，在伐木停止後，修復太平山到茂興長3公里的軌道，並將運材車改造成可供遊客搭乘的開放式車廂台車。蹦蹦車取名自台車運行時所發出的聲響，載送乘客往來山林之間，吸收芬多精、穿越鐵橋，以獨特型式深入太平山林區。

開放時間：

平日（星期一~星期五）及寒假期間平日 06:00-20:00

假日（星期六、星期日）、國定例假日及暑假 04:00-20:00

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號（位於太平山國家森林遊樂區）

交通：宜蘭轉運站搭乘國光客遲假日公車(1750)/平日專車(1750A)至太平山。

撰稿者/韓微微