春節玩府城！台南古蹟漫遊券1/10開賣 使用無期限

為串聯台南各大景點並提升春節旅遊效益，台南市政府文化局宣布將於1月10日開賣「台南古蹟漫遊券」，售價150元可任選安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋及億載金城等4處古蹟景點的其中2處入場，並享有6大熱門景點的入場折扣優惠。

2026「台南古蹟漫遊券」將於1月10日開賣。（圖／台南市政府文化局）

文化局表示，為迎接農曆新年，特別串連各經典景點，推出新版「台南古蹟漫遊券」！票券設計以線性手法勾勒古蹟輪廓，將經典古蹟意象內斂融入文字設計，呼應古蹟與城市生活密不可分的關係，並以摩登風格傳達對城市古蹟的認同與傳承。套票不僅節省購票與排隊時間，更兼顧彈性使用。

廣告 廣告

「台南古蹟漫遊券」套票涵蓋四大古蹟，各具歷史風貌與文化意義。（圖／台南市政府文化局）

文化局進一步指出，本次套票所涵蓋的四大古蹟，各具歷史風貌與文化意義。「安平古堡」見證大航海時代台灣與世界接軌的起點，以及不同時代的歷史層疊；「赤嵌樓」融合荷蘭、清領及漢人信仰文化，紅瓦樓閣與古碑文物交織出府城歷史縮影；「安平樹屋」由舊倉庫與百年榕樹共生而成，展現自然與人文共存的獨特景觀；「億載金城」則為清代重要海防要塞，完整保留城門、護城河與砲台配置，呈現近代軍事防禦智慧。四大古蹟橫跨不同歷史時期，從海洋貿易、城市發展到防禦建設，完整勾勒台南作為台灣歷史核心城市的深厚底蘊。

此外，憑券於115年8月31日前，還可至保存文化記憶的「國立台灣歷史博物館」、宛如台版亞馬遜的「四草綠色隧道」、全台首學「台南孔子廟」、軍事迷必去的「安平定情碼頭德陽艦園區」、收羅大航海時代記憶的「安平航海城」、鼓動工業遺產靈魂的「十鼓文創園區」等6大景點，享有購買全票5至95折不等優惠。多元豐富的景點類型，展現台南深厚而多樣的文化魅力，邀請民眾親近歷史、深入探索。

2026「台南古蹟漫遊券」。（圖／台南市政府文化局）

「2026台南古蹟漫遊券」自1月10日起發售，限期販售至115年8月31日，僅於聯合發行的4處古蹟景點售票口獨家開賣。古蹟慢遊券使用無限期，一次來台南逛不完，下次來還可以出示漫遊券繼續玩！此外，古蹟漫遊券兼具紀念與收藏價值，記錄著旅人專屬的府城回憶，文化局也歡迎市民踴躍選購，做為台南人發送給遠方友人的另類「邀請函」。

延伸閱讀

中正橋便橋拆除！ 1/11至1/16深夜封閉環河東、西路

谷關伊豆溫泉無照營業遭勒令停業！台中市府重罰120萬

「我沒辦法呼吸」苗栗61歲男除草遭虎頭蜂群攻擊 插管命危