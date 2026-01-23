春節生病別緊張！雙和醫院連開24診，這些狀況不衝急診也能治

雙和醫院在除夕到初三，每天有6個門診，讓春節生病的人得到最及時的照護。（雙和醫院供圖）

今年農曆春節有9天連假，不少民眾擔心生病卻不知道該去哪就醫？為了讓新北民眾安心過年，雙和醫院特別啟動因應計畫，連續4天共開設24診春節門診，並提供多項便利措施，讓輕症病人也能得到妥善治療。

春節門診安排：輕症先看門診，急重症才上急診

1.時間安排：除夕到初三（2／16～2／19），每天上、下午各開6個診次，包括內科、外科與兒科，每天共6診。

2.院長親自坐鎮：李明哲院長將於大年初一上午，在外科門診親自看診，確保急重症患者獲得即時照護。

3.建議就醫方式：春節期間若出現上呼吸道感染、急性腸胃炎、輕微外傷等症狀，建議先利用春節門診，不僅可以縮短等待時間，也能將急診資源留給最需要的患者。

急診床位調度：快速收治急重症

春節期間，醫院每天都有床位調配與查核機制，上午9點確認給床、10點前完成清床，搭配彈性收治機制，讓急重症患者能及時入院，減少等待時間。

輕症治療免住院：門診抗生素治療

對於狀況穩定、需打抗生素的患者，雙和醫院持續提供門診靜脈抗生素治療，不需住院也能得到照護。病人可以安心回家與家人團圓，醫院也能保留病床給急重症患者，讓醫療資源達到最佳運用。

李明哲院長呼籲，春節期間若生病，請先評估症狀輕重，善用春節門診與門診抗生素治療服務，珍惜醫療資源。



