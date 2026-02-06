春節用藥別放假 臺北醫院籲陪長輩做藥物斷捨離

（記者陳志仁／新北報導）農曆春節是家人團聚的重要時刻，卻也是長者健康的高風險期；衛生福利部臺北醫院家庭醫學科醫師鄭以信提醒，過年期間作息紊亂、藥品管理不當，加上「過年不吃藥」的迷思，常讓慢性病控制出現破口，建議子女返鄉時陪長輩進行藥物斷捨離。

圖／鄭以信醫師提醒，慢性病藥物應依醫囑服藥，不任意中斷，穩定血壓、血糖才能安心過年。（衛生福利部臺北醫院提供）

鄭以信表示，門診常見長者因用藥混亂導致慢性病惡化，尤其過年期間藥物管理鬆散；許多長者同時罹患高血壓、糖尿病、心血管疾病或退化性關節炎，長期在不同科別領藥，再加上自行購買成藥或親友推薦藥品，造成家中藥袋成堆、來源複雜，容易混淆藥物用途與服用方式，成為健康破口。

鄭以信指出，常見用藥風險包括藥物重疊、漏吃或重複服藥，以及因惜物心理保留過期藥品，反而增加副作用與藥物交互作用的風險；此外，部分長輩受「過年吃藥不吉利、不健康」的觀念影響，擅自減藥或停藥，恐導致血壓、血糖失控，嚴重時甚至引發中風或心肌梗塞。

為守護長輩用藥安全，鄭以信建議子女返鄉時協助進行三項「用藥健康檢核」，首先是藥箱大掃除，集中檢視藥品是否重複或過期，果斷丟棄變質藥物，其次，確認長輩是否清楚每種藥的作用與服用時機，可善用分裝藥盒減輕記憶負擔；第三，提前規劃年後回診與領藥時間，提醒慢性病控制不能放假。

鄭以信叮嚀，春節期間飲食油膩、作息不規律，本就容易加重慢性病負擔；子女的簡單整理，不僅能降低用藥風險、減少意外事件與醫療浪費，也能讓長輩過個平安、健康的幸福年。

