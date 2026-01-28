春節疏運優惠 88條客運路線配合

▲臺北區監理所長黃鈴婷提醒櫻花季人潮眾多請配合管制利用公共運輸專車前往。（記者蘇春瑛攝）



▼櫻花季期間武陵農場推動四大措施管制。（圖：擷取自武陵農場官網）

農曆春節連續假期即將到來，為提供充足疏運量能，臺北區監理所協調客運業者完成車輛與駕駛人整備，包括春節假期（二月十四至二月廿二日）連休九天；二二八連假（二月廿七至三月一日）三天，預期將有大量人潮。鼓勵民眾出遊返鄉搭乘公共運輸、紓解國道壅塞，連假期間推出票價及轉乘優惠，共計八十八條國道客運路線配合優惠，讓出門安心不塞車。

臺北區監理所長黃鈴婷表示，今年共計有八十八條國道客運路線配合票價優惠，春節自二月十三日○時起至二月廿二日二十四時止，提供六折或平日票價優惠；二二八連假自二月廿六日○時起至三月一日二十四時止，提供八五折或平日票價優惠。

轉乘優惠方面，民眾搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後，轉乘在地或市區客運，使用電子票證即可享有一段票（或基本里程）免費，既節錢又能避免塞車。另外，今年武陵農場櫻花季疏運自二月十三日至三月一日，共十七天，因道路及車輛管制，建議利用國光及泰樂客運自臺北、市府轉運站、宜蘭、羅東、三星等五條公共運輸專車前往賞櫻，黃鈴婷呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，減少自行開車，以紓解交通壓力。

春天是觀賞花卉的最佳季節，為因應武陵農場櫻花季大量人潮，今年櫻花季期間，武陵農場推動運輸「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場及公共運輸接駁」等四大措施，維持園區交通順暢，提升旅遊品質。賞櫻專車採「原車去、原車返」方式，台北端車程約三至三點五小時；宜蘭端約四小時，駕駛將提醒回程班次時間及接駁地點，請旅客準時上車搭乘。

黃鈴婷提醒，櫻花季人潮眾多，請民眾配合管制，請多利用公共運輸專車共同守護自然景觀，另外可利用「iBus公路客運」APP查詢路線訊息，春節期間多加使用公共運輸，讓假期安心愉快。