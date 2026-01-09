春節疏運啟動 台鐵1/13起分階段售票、高鐵1/16開放訂購

台鐵公司因應2026年春節連續假期旅運需求，宣布自2月12日至23日共12天的春節疏運期間，全線加開各級列車271班次，車票將從13日0時起分階段開放訂購。另外，台灣高鐵也宣布春節疏運期間為2月13日至23日，開放預售日期為16日，提醒有需要購買對號座的旅客，於開始售票時先行購票。

台鐵將在春節期間全線加開271班次，加開的列車包括東部地區實名制列車8班，以及多班EMU3000型自強號列車，涵蓋彰化－台北－花蓮、台北－高雄－臺東、七堵－彰化（海線）、台中－潮州等主要運輸路線，以提升返鄉與出遊運能。

台鐵分階段開放訂票 東線實名制另行受理

台鐵2026年春節連假車票，將分階段開放訂購。1月13日星期二0時起，開放東部幹線對號列車訂票；14日星期三0時起，開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至2月23日的車票。至於東線實名制列車，自15日星期四0時起，開放身分證第1碼為U或V，設籍花蓮縣或台東縣以及其配偶與直系一親等的親屬訂票。

春節親子車廂暫停售票、西部幹線取消自由座

台鐵指出，本次加開列車中，以EMU3000型自強號為疏運主力，共規劃多條跨區與長途路線。同時，為進一步提高載客量，春節疏運期間暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票，提供更多座位供旅客使用。

另外，在春節疏運期間，西部幹線EMU3000型列車將暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票，並禁止旅客進入第6車廂。無座票可透過臺鐵官網訂票，並於車站窗口、自動售票機或使用「台鐵e訂通」APP取票。

花蓮返鄉專車加碼

花蓮縣政府也申請返鄉及返工專車共計4班，相關票務資訊與訂票期程，將由縣府另行公告。台鐵也提醒旅客，所有加開列車的車次與時刻表，皆可透過官網及APP查詢。

高鐵16日開放春節購票

高鐵日前宣布16日起，開放民眾購買春節疏運期間的車票。另外，高鐵也一併宣布今年各個連假的疏運期間，以及開放預售車票的日期，提醒民眾提早購票，以免影響連假行程。