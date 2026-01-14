春節疏運啟動 高鐵加開395班次 離峰天天5折優惠

迎接春節返鄉與連假出遊人潮，台灣高鐵公司宣布，自二月十三日至二月二十三日規劃為期十一天的春節疏運，期間共加開三百九十五班次列車，其中南下約一百七十班、北上約二百二十五班，十一天合計提供二千一百六十二班次列車服務，全力因應旅運需求高峰。

台灣高鐵表示，春節疏運期間車票將自一月十六日凌晨零時起開放預購，旅客可透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次購足疏運期間所需車票，提早規劃行程，讓返鄉與出遊更加從容。

因應春節期間人潮眾多，台灣高鐵提醒搭乘對號座的旅客務必及早訂位，並提前完成取票，以利直接進站搭車；若有提早搭車需求，也請先行換票，釋出原座位供其他旅客購買。另為鼓勵分流，今年春節特別於離峰時段擴大早鳥優惠，提供指定車次五折、八折或九折限量折扣，疏運期間共釋出六百一十七班、超過八萬四千個早鳥座位，且每日均有五折優惠名額，愈早訂位愈有機會享有最低票價。

為協助旅客順利返程，台灣高鐵也將於疏運期間在企業網站持續公告對號座「熱銷車次」，供旅客查詢尚有空位的班次。另，疏運期間安排二十七班延後收班列車，最晚於凌晨一時抵達端點站，並加開二班提早發車列車，最早清晨五時四十五分發車，請旅客搭乘前請預先留意交通接駁安排。

台灣高鐵提醒，持定期票或回數票旅客，於二月十四日至二月二十二日國定假日期間，仍可搭乘自由座，且自二月二十三日起，將依效期重疊天數自動展延票券效期，保障旅客權益。

針對雙北地區旅客，台灣高鐵建議，多利用南港站進出，避開尖峰人潮。疏運期間各列車都配置二至九節不等自由座車廂，自由座旅客可留意車站旅客資訊顯示系統，或開啟「T-EX行動購票」App購買當日自由座車票，直接以手機感應QR Code進站，節省排隊時間。