春節疏運 中市交通局公布返鄉出遊交通攻略

春節疏運全面啟動，中市交通局公布返鄉出遊交通攻略。（圖：中市府提供）

今年春節連假自2月14日至22日共9天，台中大甲鎮瀾宮等熱門觀光景點及百貨商圈，皆實施交通管制，市府因應返鄉及觀光人潮，提前規劃公共運輸與國道疏運措施，市區公車服務不中斷。交通局長葉昭甫說，2月16日（除夕）是連假第3天，預期有助分散返鄉車流，呼籲多利用大眾運輸，並下載「台中交通網」App，掌握即時路況。

台中市府交通局說，為迎接春節假期，將啟動公共運輸、交管配套方案，市區公車從2月14日開始為期9天服務不中斷。而為讓公車駕駛長也可與家人團聚過節，市區公車於2月16日（除夕）調整為假日班表減半行駛，2月15日（小年夜）、2月17日（初一）至2月22日（初六）將調整發車班次，但首、末班車皆維持假日時刻發車；部分行經鐵公路重要場站的市區公車路線，視乘車人潮機動加開班次服務，2月23日（初七）起全面恢復原服務班次。

廣告 廣告

交通局指出，台中捷運綠線春節期間每日6時至24時提供服務，2月15日（小年夜）至2月17日（初一）全日採10分鐘班距運行，2月14日、2月18日（初二）至2月22日（初六）考量民眾返鄉需求及走春出遊，皆以假日時刻表班距營運，10時至20時班距為8分鐘，23時前其餘時段班距為10分鐘。

為服務高鐵末班車旅客，台中捷運綠線每日0時15分照常提供高鐵台中站開往北屯總站加班車，春節疏運期間除依規劃班距營運提供服務外，持續掌握旅運狀況，視實際人潮狀況機動派發加班車，以提供旅客安全、便捷且順暢的大眾運輸服務。

交通局表示，春節期間民眾紛安排出遊，可先行下載「台中交通網」App掌握即時路況，交通局與高公局視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整交流道周邊路口號誌時制，同時於國1大雅、台中、南屯交流道周邊道路、台74（崇德、松竹-太原）周邊及中清路、台灣大道、五權西路等主要道路建置智慧化動態號誌系統，依蒐集路段車流量、旅行時間及行駛速率，適時調整路口號誌時制，提高車流運行效率，並於即時交通資訊網、台中交通網APP及CMS（道路資訊可變標誌）發佈春節疏運管制訊息，提供用路人注意。

交通局提供便利交通指南，台灣高鐵公司於2月13日至2月23日疏運期間，加開395班次列車，疏運期間各車次均配置2至9節不等的自由座車廂，規劃搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上的自由座資訊，建議於車站內開啟手機藍牙後使用相關App購買當日自該站出發的自由座車票，持購票手機感應QR code進站搭車，節省寶貴時間。

為加強疏運旅客，台鐵也於2月12日至2月23日全線加開各級列車，共計323班；另，疏運期間暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

交通局說，在國道管制措施部分，2月19日（初三）、2月20日（初四）每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道實施高乘載管制；另2月19日（初三）至2月21日（初五），每日12至24時，國1王田雙向入口封閉，禁止車輛進入。

2月14日至2月22日春節連假，國道收費取消每日20公里優惠里程，採單一費率計算，2月17日至2月22日，每日0至5時暫停收費；中部路段部分，國道現有開放路肩措施照常實施，高公局視情況彈性增加開放國1（豐原至台中路段）、國3北向（中港系統至大甲）路肩行駛時段；國道客運業者將視情形加開班次因應。

交通局表示，台中市主要道路交通量逐年增加，春節連假期間，國1豐原至大雅路段車流增多，建議民眾規劃外出的行車路線時，彈性因應車潮與路線，改走台74線串接國道4號，避開較會出現交通瓶頸的路段。

春節期間熱門觀光景點及商圈等將進行交通管制，台中大甲鎮瀾宮周邊道路部分路段，將於2月17日（初一）至2月22日（初六）實施交通管制，禁止汽車進入或單向行駛，依實際車流，機動提前或延後管制時間。

此外，針對大遠百、新光三越、中友百貨等購物商圈，交通局比照現有假日交通維持計劃，因應春節期間停車需求高，台中市停車管理處將對重要交通節點、商圈執行收費標準及非法停車場擴大稽查，要求業者確實標示費率，依核定停車場登記證所載費率收費，收費上限應明確公告於停車場營業告示牌標誌上告知，如查獲恣意哄抬費率等未依公告費率收費情形，將依停車場法處3,000元至1萬5,000元罰鍰。

而為方便民眾春節停車，市府自2月16日（除夕）至2月20日（初四），台中市公有路邊汽、機車停車格暫停收費，但委外經營平面停車場及所有立體停車場均照常收費。

交通局也提醒民眾，春節期間計程車實施春節加成運價，自2月13日至2月22日止依計費表顯示金額收費，由駕駛人依計費表功能選取春節費率（春節加成50元已計入），未啟用計費表春節費率者，駕駛人不得額外加收。

交通局強調，遇有須搶修的交通號誌，會快速排除故障，春節期間各拖吊場不休息仍舊辦理領車業務，拖吊以佔用公車停靠區、併排停車嚴重影響交通、擋住公共場所出入口等情形為主，如民眾於春節期間需領回吊扣執行屆滿的牌照，在2月13日至2月21日期間，可於吊扣期滿翌日起至豐原區豐原派出所洽領。提醒用路人開車務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛並遵循交通管制措施，以利整體行車順暢，大家平安過好年。（寇世菁報導）