春節疏運 市府完成規劃

因應九天春節連假，交通局啟動交通疏運整備。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

因應春節返鄉與旅遊人潮，市長黃偉哲要求交通、警察局密切合作，提前啟動交通警力疏運疏導整備，強化車流引導與交通秩序維護。警局交通警察大隊表示，今年春節返鄉車潮預估二月十三日下班尖峰逐步湧現，十四日中午達到高峰，連假後段初五至初六則將出現賦歸車潮，市府已完成整體疏導規劃。

黃偉哲表示，春節期間市民最關心三件事，包括交通、治安及環境，應做好值勤人力與資源規劃，確保行車安全和塞車風險。

交大說明，配合高速公路局管制，二月十九日（初三）至初五部分時段，將封閉仁德交流道北向入口匝道，預期車流將轉往大灣交流道。另，春節期間高速公路部分匝道將實施高乘載管制，初三和初四下午，國道1號下營、新營交流道及國道３號官田、烏山頭、柳營與白河交流道北上匝道，將實施高乘載措施。另，春節期間將針對三十四處重點區域，加派警力疏導，而違規停車、闖紅燈、超速及酒後駕車，搭配科技執法，加強取締。

交通局說明，春節九天連假期間，大台南公車（含小黃公車）將依假日及春節班表行駛，除夕當日晚間七時後班次停駛；服務高鐵站等路線，依假日班表正常營運。持市民卡於假日（含春節）搭乘市區公車０至905路可享免費優惠（33、111、168及Ｈ31高鐵快捷公車除外），雙層巴士也提供九十九元優惠票價。

YouBike二月十四至二十二日正常營運，計程車運價則於二月十三日至二十二日實施春節加成，依計費表顯示收費。路邊停車格及人工開單路外停車場，除夕至初三暫停收費，民營停車場照常收費，部分活動地點設置接駁車，除安平保管場，其餘維持二十四小時運作。