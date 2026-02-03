春節疏運 苗警超前部署

交通部公路局舉行記者會公布一一五年苗栗地區春節疏運相關措施。（記者江乾松攝）

今年春節連續假期自一一五年二月十四日至二月二十二日共計九天假期，預期各地將出現大量返鄉需求及觀光旅遊車潮，為加強宣導春節期間各項交通疏運計畫，交通部公路總局二工處三日特別針對苗栗縣境內易壅塞路段之疏導、國道易壅塞路段之疏運措施及用路人交通資訊三大項目舉行記者會，由苗栗工務段長黃陳全等簡報國道及熱門景區的交通疏導計畫進行說明。

由苗栗縣副縣長邱俐俐與立委邱鎮軍、陳超明委員執行長、交通部公路局吳嘉胤工程司、公路局中區養護工程分局吳誌中副分局長、公路局苗栗工務段黃陳全段長、公路局北區公路新建工程分局陳文信副分局長、公路局新竹區監理所林忠欽副所長、苗栗監理站周景朗站長、交工處許家誠副處長及警察局交通隊邱永豐副隊長等出席春節疏運交通疏導記者會。

苗栗縣副縣長邱俐俐表示，針對苗栗縣連續假期易壅塞路段(台61線竹南-後龍段、玄寶大橋、後龍觀海大橋施工改建)交通管制疏導措施、觀光景點接駁(搭乘公路客運、台灣好行乘車資訊、幸福巴士)等項目進行說明。針對苗栗縣境內觀光熱門景點（泰安溫泉、大湖風景區、三義木雕街、勝興車站、通霄白沙屯、南庄老街等），苗栗縣警察局已超前部署，提出各項疏導計畫，並於現場安排人力疏導交通，本次春節連假期間，誠摯歡迎外地遊客蒞臨苗栗縣觀光，也在此提醒縣民朋友出門前務必做好行程規劃，若於路途中遇到車多壅塞情形，請務必遵循相關疏導措施與現場交通人員指示行駛。

苗栗監理站站長周景朗指出，因今年春節屬較長的連假假期，預期將有大量出遊人潮及返鄉車潮湧現，為避免塞車，請民眾預先安排交通，多多搭乘公共運輸工具，避免交通壅塞，建議可以下載公路客運（iBus APP）查詢車輛最新動態。

另外，公路總局推出公路客運票價優惠，自一一五年二月十三日至二月二十二日止，優惠項目包含八十八條國道客運路線享平日優惠價或原票價六折優惠；搭配TPASS 2.0+常客回饋方案，最高可享四二折優惠；轉乘優惠部分，凡搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於十小時內轉乘在地客運路線，可享一段票或基本里程免費，歡迎民眾多加利用。

邱俐俐副縣長強調，為降低交通衝擊，苗栗縣政府已公告自二月二日至三月三日期間，除因應民生需求及緊急搶修挖掘案件或道路養護刨封作業者外，實施道路禁(限)挖及淨空措施，縣府也特別要求縣內各級工程單位於禁挖期間務必將相關施工器具撤離，落實道路淨空，維持春節連假期間整體交通順暢。