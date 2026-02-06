春節疏運！雲林進香觀光車流龐大 公路局提醒避開壅塞路段

春節連假，雲林北港地區進香車潮龐大，交通單位規劃多項交通疏運措施，請民眾配合。（圖：交通部公路局提供）

為因應即將到來的9天春節連假龐大交通量，交通部公路局等多個單位在雲林縣交通容易壅塞景點周邊，規劃多項交通疏運措施嚴陣以待，並呼籲用路人隨時掌握路況，多多利用大眾運輸工具，維持優質用路環境。（龐清廉報導）

為疏解雲林地區民眾春節返鄉、出遊及參拜進香等活動的龐大車流和人潮，雲嘉南區養護工程分局與嘉義區監理所等多個單位，在雲林縣交通容易壅塞景點周邊，規劃多項交通疏運措施。

公路局指出，春節期間雲林地區恐出現車流壅塞路段，包括台3線257K至269K往劍湖山、綠色隧道與梅山方向，以及台19線68K至71K往北港市區朝天宮和武德宮等路段。公路單位建議，台19線北上過境車輛，可於74.8公里處改道行駛媽祖大橋，接續文仁路、公園路及145縣道，以避開進香車潮。

春節期間，雲林轄內省道及快速公路將全面暫停施工，確保全線正常通行，（圖：交通部公路局提供）

為確保道路順暢，雲嘉南區養護工程分局表示，春節連假期間，雲林轄內省道及快速公路將全面暫停施工，並撤收施工區域，確保全線正常通行，用路人可安心行駛。

另外，公路局也宣布台84線、台86線等7條東西向快速公路，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時，雲林地區台78線快速公路雖未列入調整範圍，但仍請用路人遵守速限，小心駕駛。

嘉義區監理所則呼籲民眾多加利用公共運輸。春節連假及之後二二八連假期間，88條指定國道客運路線推出票價優惠，春節期間最低6折、二二八連假85折，搭配TPASS 2.0記名回饋方案，最高可享超過4折優惠；搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後，10小時內轉乘在地客運，還可享一段票或基本里程免費。