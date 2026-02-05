春節症候群 64%症狀加劇

距離二○二六年農曆春節不到一個月，美國心理健康機構NAMI指出，節慶前夕約有六十四%心理健康患者症狀加劇，近四成民眾感受到明顯焦慮與失眠。洪敬倫醫師表示，春節前就診量常增加一至兩成，憂鬱、恐慌、失眠患者易在此時復發，呼籲有相關病史者提前留意。

春節是社會期待與情緒壓力的高風險時段。「今年除夕回哪裡？紅包該包多少？親戚會不會問一些尷尬的問題？」這些看似瑣碎的問題，實則牽動身份轉換、心理邊界與自我認同的深層焦慮。無論是初為人媳的新婚女性、或邁入中年的婆婆角色，都可能在過年這幾天面臨雙重壓力：既要扮演好媳婦或好媽媽的角色，同時又要壓抑真實的疲憊與不安。

廣告 廣告

洪醫師提出診間常見的五個過年心理困擾與調適方式：一、除夕回誰家？婚後兩難。診間常見年輕夫妻在婚後面臨團聚兩難：兩邊都是各自熟悉的家，除夕、過年該回誰家？洪醫師建議，雙方應以「夫妻新家庭」為單位思考，找到適合彼此的安排。除了傳統的回夫家模式以外，輪流制、各自回家圍爐，或是一起找家餐廳吃飯也是新型態團聚形式。洪醫師表示，事前溝通好方案，就能避免除夕夜臨時爭執，讓團圓時光更溫馨。

二、年節家務，勞動無人看見。大掃除、備辦年貨、整理家務，這些高強度的體力與情緒勞動，過往常落在家庭照顧者、媳婦、長女身上。醫師建議家人彼此討論分工，讓每位成員共同參與準備過程，本身就是最好的團聚方式。洪敬倫醫師也強調，過年不必樣樣到位，告訴自己夠好就好，能有效減少焦慮。

三、紅包壓力，祝福不該變負擔。紅包不只是支出，更是心理壓力來源。許多民眾會擔心失禮、被比較。醫師建議，紅包本質是祝福而非評價標準，可與伴侶商量可負擔的總額，清楚告訴自己這是能力範圍內的心意，放下對他人評價的過度在意。

四、人多易焦躁，允許自己離場。節慶場合熱鬧歸熱鬧，卻也常讓某些人感覺被壓迫。精神科臨床觀察發現，部分人對聲光與人際刺激較敏感，春節人潮密集可能加劇焦慮與疲憊感，甚至出現恐慌症狀。醫師建議：允許自己中途離席、去買飲料、走走透氣都是自我保護的健康方式，不會不合群。

五、作息混亂，腦疲勞風險高。洪醫師特別提醒，許多人忽略作息混亂對大腦的長期影響。過年熬夜打牌、追劇，作息大亂，結果開工後出現注意力不集中、記憶力下降、情緒煩躁等腦疲勞症狀。醫師建議，睡眠要穩定，適度安排戶外活動、曬太陽、散步，讓身心都能好好休息。

洪醫師亦指出簡易的腦疲勞自我檢測指標（腦疲勞問卷）：持續感到疲倦，即使休息也無法恢復注意力難以集中，容易分心；記憶力明顯下降；情緒起伏大，容易煩躁或低落；對原本有興趣的事提不起勁；睡眠品質變差，多夢或淺眠。若出現三項以上症狀持續超過兩週，建議尋求專業協助。

洪敬倫醫師強調，滿足所有人的期待既不可能也無必要，讓自己好好過年，就是對家人最好的祝福。若出現失眠、煩躁、心悸、情緒低落等症狀，應盡快尋求專業協助，別拖到收假才處理。