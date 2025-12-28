春節發放「1.2萬補助金」？ 查核中心澄清虛假訊息

近日，社交平台上出現多段宣稱政府將於2026年春節期間發放高達12000元的「長者綜合生活補助」的影片。這些影片雖然外觀專業，但實際內容卻是虛構。台灣事實查核中心已針對該消息進行澄清，強調目前中央或地方政府並無此計畫。

網傳政府2026年春節將發放12000元「長者綜合生活補助」，但台灣事實查核中心已澄清此消息為虛構，目前無此計畫。（資料圖／ 翻攝自免費圖庫 pixel ）

查核中心指出，這些影片中的信息高度雷同，且明顯具有AI合成特徵。影片中提到的補助金由「春節慰問金」、「年度物價聯動補助」及「冬季補助」等三項津貼組成，企圖以專業名詞誤導民眾。經查證，台灣各地的春節慰問金標準不一，例如台北市對低收入戶發放約1000至2000元，苗栗縣對65歲以上長者則發放1000元。

查核中心提醒民眾，若遇到類似影片，應保持警覺，避免隨意點擊或轉發。長者如需確認相關社福津貼，應以當地社會局官網資訊為準，或直接聯繫相關單位，以免誤信網路謠言。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

