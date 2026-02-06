春節百貨商場聯合稽查 公安食安齊把關

新北市副市長朱惕之率公安小組至裕隆城進行公安、食安及電動車充電樁之聯合稽查，以維護消費者公共安全、食品安全。(圖:新北市消防局提供)

▲新北市副市長朱惕之率公安小組至裕隆城進行公安、食安及電動車充電樁之聯合稽查，以維護消費者公共安全、食品安全。(圖:新北市消防局提供)

適逢春節前年貨消費高峰期間，新北市轄內各大賣場及商場、市場等公共場所湧入大量人潮至各大知名餐廳團圓過節，因應業者大量進貨，貨品堆積將導致食品衛生及避難逃生等問題，(六)日下午十五時由新北市副市長朱惕之率公安小組至裕隆城進行公安、食安及電動車充電樁之聯合稽查，以維護消費者公共安全、食品安全。

廣告 廣告

因應年節將至，新北市政府公共安全聯合稽查小組針對新北市規模前十大之大賣場、百貨公司進行聯合稽查，新北市政府消防局亦針對新北市列管之二千六百八十七家轄內人潮出入眾多場所進行消防安全檢查，並辦理七處大規模場所之春節前搶救演練，以提升火災搶救效能及減少人命傷亡；此外，新北市政府工務局抽查三千平方公尺以上賣場之防火避難設施共計六十四家，相關缺失立即依照建築相關法規處分。

今日稽查之重點項目包括，電動車充電樁是否符合規範、食品標示及儲存環境是否符合衛生規範、是否確實標示肉品產地，天然氣管線及相關設備是否符合規定、消防安全設備是否動作正常、安全梯、手扶梯、防火門等安全設施是否通暢無阻，自衛消防編組演練是否落實，室內空氣品質是否良好等。希望藉此督促業者重視食品、公共安全，以提供民眾良好的購物環境及維護消費者權益。

朱惕之表示，相關業者除了應提供完善的服務及安全無虞的食品及合格的產地標示，亦應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通，妥善維護消費者生命財產安全，讓新北市民安心過好年。