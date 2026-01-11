春節省錢攻略！年菜現折2500再送錢母 飯店「住房6折」屬馬免費升等

記者李育道／綜合報導

春節消費大戰全面開打！針對即將到來的龍年賀歲假期，各大飯店與餐飲集團紛紛祭出「最強」優惠搶客。其中，福容大飯店高雄店住房折扣下殺6折最為吸睛；餐飲龍頭王品集團則主打年菜套組早鳥75折，更攜手北港武德宮送出限量開運錢母，引發年節備菜與旅遊族群的高度關注。《三立新聞網》特別為您整理春節優惠懶人包，助輕鬆過好年。

老協珍與米其林三星「頤宮」聯名推出年菜系列，在全台好市多（Costco）販售至1月18日。（圖／老協珍提供）

老協珍×頤宮（Costco販售）

老協珍與米其林三星「頤宮」聯名推出年菜系列，在全台好市多（Costco）販售至1月18日，主打聯名單品「福州鮑魚佛跳牆」售價10,888元，同步推出6道菜組合5,388元、8道菜組合6,388元的年菜套組。另有多款單品年菜可選，包括冰糖豬腳459元、富貴乾燒海鮮（附鍋巴）729元，以及香酥芋泥鴨球、京都排骨、太子油飯櫻花蝦干貝飯等人氣品項，提供家庭彈性搭配。

26道菜6人份年菜外帶組合。（圖／台中日月千禧提供）

台中日月千禧酒店

台中日月千禧酒店推出除夕現煮6人份年菜組合，原價12,800元，於2月2日前預訂並付清可享早鳥價11,800元，單品同步9折。年禮商品方面，「福貴核桃相思年糕」每個約1公斤售價550元，並推出「馬耀吉祥禮盒」，內含三款單品任選兩條加贈保冷袋，優惠價999元（原價1,100元），預訂至2月8日。

王品集團「王品嚴選」冷凍年菜主打兩款套組。（圖／王品集團提供）

王品

王品集團「王品嚴選」冷凍年菜主打兩款套組，適合8到10人的「御品豐饌開運宴」與小家庭的「五品福饌好年宴」，即日起至2月8日享早鳥75折，其中「御品豐饌開運宴」現省2,500元。預購任一套組再送北港武德宮開運錢母；同期間於王品瘋美食購物網消費滿99元並登錄發票，還可抽北港武德宮文創商品，最大獎為價值超過8,300元的紀念金幣組。

福容家會員即日起至3月31日前消費滿3,000元，即有機會獲得iPhone 17、歐來歐去循環式旅行團七日單人遊、萬元住宿券等大獎。（圖／福容集團提供）

福容大飯店

福容大飯店春節推出多據點住房優惠，福容台北一館每晚4,988元起，福容福隆店12,888元起並加贈晚餐與春遊包，福容花蓮店於2月15日至2月21日雙人4,680元起並送迎賓禮會員再加贈市價599元溫泉粉。福容淡水漁碼店雙人12,999元、兩大兩小16,599元；桃園機捷A8店推出999元開運福袋，2月16日至2月21日住房4,161元起。麗寶福容店於2月14日至2月21日雙人9,888元起。福容高雄店小年夜至初六折扣最高6折，新會員再送300元住房抵用金與100元餐飲抵用金。

台北天成大飯店推出「連住含早贈天成餐旅大亨」住房專案，至3月31日止限週日至週四連住2晚。（圖／天成大飯店提供）

台北天成大飯店

台北天成大飯店推出「連住含早贈天成餐旅大亨」住房專案，至3月31日止限週日至週四連住2晚。親子三人房每晚3,818元起、豪華三人房3,954元起、家庭四人房4,499元起，皆含早餐與迎賓飲料，並加贈天成餐旅大亨桌遊。

台北凱達大飯店於春節期間攜手布田食品推出「凱達迎春‧好事花生」住房專案，每房4,188元起，專案贈送花生糖及開運紅包，邀請旅客輕鬆迎新年。（圖／台北凱達大飯店提供）

台北凱達大飯店

台北凱達大飯店推出「凱達迎春‧好事花生」住房專案，2月14日至2月21日精緻雙人房4,188元起，入住送布田花生糖乙盒及價值千元開運紅包。生肖屬馬旅客可限量升等豪華客房，預訂兩間或連住兩晚再送紅酒乙瓶，2月17日9:30另有舞獅表演。

綠舞飯店推出「綠舞萌寵方城市PLUS 一泊二食」訂房、可入住20260430。每人最低NT$2,498。（圖／綠舞飯店提供）

宜蘭綠舞國際觀光飯店

宜蘭綠舞國際觀光飯店推出「萌寵方城市PLUS一泊二食」，每人2,498元起，包含早餐、萌寵下午茶、浴衣或Cosplay體驗、滑索、DIY、宵夜與園區暢遊。週一至週四入住加贈灑畫體驗；1月31日前預訂、3月31日前入住，平日再送下午茶或午餐，三天兩夜另加贈味噌小火鍋午餐。露營車房型兩人入住5,490元起。

台北凱撒大飯店推出「永續美好・漫遊台灣」住房專案，入住至6月30日，單晚3,299元起。（圖／台北凱撒大飯店提供）

台北凱撒大飯店

台北凱撒大飯店推出「永續美好・漫遊台灣」住房專案，入住至6月30日，單晚3,299元起，加購高鐵聯票送捷運一日票；連住兩晚以上每晚2,969元起並加贈Checkers自助早餐。

