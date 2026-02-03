春節看病別擠急診 新北「輕急症分流」一次看懂

新北市立聯合醫院三重院區批價櫃台。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆春節將迎來9天連假，新北市政府衛生局為確保假期醫療不中斷，提前整備醫療量能，連假期間全市18家急救責任醫院急診將維持24小時運作，並協調醫院與診所彈性開診、加開傳染病特別門診，同時呼籲民眾善用輕急症醫療資源，落實分流、減輕急診壅塞。

衛生局指出，連假期間新北市轄內18家急救責任醫院急診均維持24小時正常運作，門診則依各院人力狀況彈性調整。連假前兩日適逢週末，多數醫院維持週六半日診、週日停診；除夕至大年初三為門診停診高峰，但仍有多家醫院配合政策加開診次，初四起各院門診將陸續恢復正常，相關門診服務情形已公告供民眾查詢。

為提升就醫可近性，衛生局配合健保署獎勵措施，鼓勵醫療院所於春節期間持續提供門診服務。統計顯示，新北市急救責任醫院在初一至初三的門診開診率達78％，西醫診所開診率也超過7％。此外，因應年節期間呼吸道疾病傳播風險，衛生局也協調多家醫院加開「春節傳染病特別門診」。

衛生局表示，連假期間若出現發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、簡單傷口處理或小兒急性不適等輕急症，建議優先前往假日輕急症中心UCC(土城恩樺醫院、中和怡和醫院)、基層診所或醫院門診就醫，以落實醫療分流，讓急診資源留給急重症患者。民眾就醫前可先致電確認開診情形，或上健保署網站查詢最新資訊。

衛生局提醒，初春時節早晚溫差大，是心血管與呼吸道疾病好發時期，民眾應落實保暖並隨時注意自身狀況。早起運動者建議待氣溫回升並充分暖身後再出門；年節享受大餐時，也要掌握「吃巧、吃好、吃健康」原則，避免暴飲暴食增加腸胃負擔或導致體重超標。市府將持續監測全市醫療收治狀況，維護春節期間醫療服務不中斷，讓市民平安健康過好年。

