春節看診免煩惱 花蓮10醫院73診所看診

花蓮春節醫療不打烊

春節看診列表

春節假期從2月14日到2月22日長達9天，為因應過年期間的就醫需求，花蓮縣衛生局協調全縣醫療院所，加強年節期間醫療資源調配，除了各醫院提供春節特殊門診外，全縣另有73家診所不間斷醫療門診，確保春節期間醫療不打烊。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，春節假期預期人車往返最高峰為除夕至初四之間，衛生局特別結合花蓮縣醫師公會與診所協會，鼓勵基層診所在這段時間開診，以舒緩大醫院春節的急診擁塞。他提醒民眾，春節期間若有就醫需求，可先就近診所看診，經醫師評估病情，若需再進一步治療，再透過診所醫師，協助轉診至醫院。

朱局長也呼籲有慢性病患者，返鄉或出遊前，預先準備用藥，衛生福利部已放寬「提前領慢箋」時間，可提前14天，朱局長表示，民眾可先回診或至社區藥局，由醫師處方給藥或預領取下個月(次)藥量，避免用藥中斷。



至於有慢性洗腎需求的民眾，花蓮縣內洗腎機構，年節期間仍然對原服務腎友提供洗腎，但8家醫院附設洗腎中心與5間獨立型的洗腎診所，目前都已預約額滿，春節期間沒有預約但臨時有需求的民眾，務必先以電話向診所確認是否能臨時安排。

