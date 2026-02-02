春節神劇馬拉松 《末日光明》、《駭客軍團》這裡看

《末日光明》第三季。（圖／杰德影音）

2026馬年春節連假，全球討論度最高的串流神劇，不用額外訂閱也能看得到！ROCK X Stream頻道無縫接軌全球影劇潮流，精選好萊塢名導監製的大製作、IMDb 高分神劇及頂級動漫強檔，規劃全天候的「居家影視盛宴」。

連假前夕的小年夜（2 月 15 日）晚間 10 點，由 Apple TV+ 史詩鉅作《末日光明》（SEE）第三季劇情邁入最高潮為假期揭開序幕。本劇由好萊塢巨星傑森摩莫亞（Jason Momoa）領銜主演，描繪人類失去視力的未來荒野，戰士領袖為了守護擁有視覺的孩子展開生死搏鬥。該劇憑藉龐大的電影級預算，以及獨創的盲人武術動作設計，在視覺與體感上皆展現了震撼影壇的規格。

廣告 廣告

《駭客軍團》第三季 Elliot 參加地下駭客大賽。（圖／杰德影音）

自除夕（2月16日）起，ROCK X Stream 頻道更精心開啟「神劇馬拉松」模式，讓觀眾無縫接軌各類經典。傍晚時段由獲得金球獎與艾美獎肯定的《駭客軍團》（Mr. Robot）第三季坐鎮，奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）演繹患有焦慮症的資安工程師，如何在夜晚化身駭客義警挑戰邪惡企業，燒腦劇情絕對能滿足愛好心理驚悚的影迷。

黃金時段 8 點則推出日法跨國合作的奇幻大作《虛空魔境》（Radiant），該片由製作過《暗殺教室》的日本名校 Lerche 操刀，熱血的冒險篇章最適合過年闔家共賞。到了深夜時刻，則由動作名導麥可貝（Michael Bay）監製的《黑帆》（Black Sails）帶領觀眾沉浸於加勒比海。這部被譽為「海盜版權力遊戲」的史詩影集，以電影級的海戰爆破與成人世界的權謀博弈，為資深美劇迷打造一段專屬於深夜的自由時光。

《虛空魔境》主角賽特。（圖／杰德影音）

【ROCK X Stream春節連假播出資訊】

《末日光明》第3季 (SEE S3）精彩大結局

2026/2/15 週日(小年夜) 22:00

2026/2/16 週一(除夕) 00:00

《駭客軍團》第3季（Mr. Robot S3）

2026/2/16 週一(除夕) 起~2026/2/19 週四(初三)，每天16:40 連播2集

《虛空魔境》（Radiant)

2026/2/16 週一(除夕) 起，每天20:00 連播2集

《黑帆》（Black Sails)

2026/2/16 週一(除夕) 起~2026/2/18 週三(初二)，每天22:00 連播2集

《太空使命》（For All Mankind)

2026/3/26 週四起，每週四五 22:00

原始連結

看更多 CTWANT 文章

金價漲不停 澳門英皇酒店大廳「78公斤黃金磚」連夜撤走！業者回應了

遭控試鞋亂丟、硬闖活動！網批「服務業殺手」 Melody回應了

扯爆！陸73歲翁照心臟超音波 檢查顯示「宮內早孕」醫院道歉了