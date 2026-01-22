春節福袋博手氣 台中新光三越與廣三SOGO均祭出鑽戒最大獎

廣三SOGO推出限量300份的馬年限定福袋。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

每年過年「買福袋、搏好運」已成為全民迎新春的重要儀式，新光三越台中中港店及廣三SOGO不約而同都祭出鑽戒做為最大獎，由於福袋組合都是「買到即回本」且限量，比運氣之外還要拼手速。

廣三SOGO推出限量300份的「奔馬迎新福滿袋」，1,680元即可帶回超過6,800元、含海關鎖與手機支架的多功能20吋行李箱，讓福袋不僅是搏好運，更兼具實用主義。台中新光三越推出雙款福袋預購活動，包括限量300袋「馬躍新境好運福袋」與限量200個「金馬奔騰福箱」兩款，每份皆含市價5,000元以上優質商品。福袋及福箱將分別於2月5日及2月9日上午10時起，於新光三越APP線上準時開搶。

新光三越台中店春節福袋首獎祭出一克拉鑽戒。（記者楊文琳攝）

購買新光三越的福袋福箱可參加大年初一的驚喜加碼抽活動，最大獎豪氣祭出價值52萬的「一克拉鑽石戒指」。廣三SOGO馬年限定「奔馬迎新福滿袋」，將於2月7日上午10時30分準時開賣，並推出15萬金鈿紅碧璽鑽石戒指與高島AI沙發按摩椅作為壓軸大獎，第一重則有按摩墊、美腿機等多項人氣家電，強調每一箱福袋都有機會抽中家電好禮，實現「人人有獎、福氣滿載」的驚喜感。