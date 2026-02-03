春節福袋直接送巴黎、日本商務艙機票！SOGO 大手筆迎年節，大巨蛋 Garden City B區全百貨上半年確定開幕！
新春到來，百貨年節檔期正式引爆。遠東 SOGO 台北店於農曆春節期間全面推出最新過年福袋、賀歲好禮與刷卡回饋活動，不只讓消費者「買得到、抽得到」，更把過年熱鬧氣氛拉到最高點。
今年 SOGO 春節福袋話題十足，自 2 月 17 日（初一）至 2 月 19 日（初三），只要購買指定福袋商品，即可參加「馬躍啟程 FUN 遊刮刮樂」，天天送出長榮航空皇璽桂冠艙雙人來回機票，總價值超過 126 萬元。
其中，初一限定抽出台北－巴黎雙人來回機票；初二、初三則抽出台北－日本不限航點雙人來回機票，成功把「過年留在台灣逛百貨」，轉化成高度吸引力的消費誘因。
福袋、賀歲禮、刷卡回饋齊發 春節消費力全面引爆
除了機票大獎外，SOGO 今年春節也同步祭出多重福袋與加碼抽獎機制。春節期間天天推出 1,000 元福袋，可抽鑽石、黃金、按摩椅與 iPhone，讓全家大小都能參與。
同時，全館單筆消費滿 2,000 元，即可加碼抽「Just Gold 鎮金店金馬迎福黃金擺件」，再搭配 9 大指定銀行刷卡回饋，最高可享 8% 回饋，中國信託 SOGO 聯名卡合併回饋更可達 12%，成功放大年節消費誘因。
從福袋內容、獎項結構到刷卡優惠配置，都可以看出 SOGO 今年春節主打「高價值回饋＋高參與感」，不只刺激買氣，也拉長消費者在館內的停留時間。
董事長談景氣：台灣經濟樂觀，消費信心正在回來
隨著春節檔期買氣回溫，SOGO 董事長黃晴雯也對今年整體景氣表現釋出正向看法。她指出，目前台灣經濟狀況相對樂觀，主要來自三大關鍵因素。首先，台美關稅相關議題已逐步達成共識、告一段落，過去市場高度關注的不確定性正在消退，有助企業與消費者信心回穩；其次，台灣 AI 產業持續成長、表現亮眼，不僅帶動高階就業與薪資結構，也成為支撐內需的重要動能；第三，股市表現轉趨熱絡，資本市場的正向氣氛，往往會直接反映在百貨與生活型消費上。
她也提到，從今年 1 月的實際業績觀察，已經明顯感受到消費回溫，過去相對保守、較為低迷的高端精品市場，也出現不錯的成長表現。
消費結構轉變 從 iPhone 熱潮走向黃金、鑽石
黃晴雯董事長進一步指出，今年百貨消費結構出現明顯轉換，從過往以 iPhone 為主的話題商品，逐步延伸至鑽石、黃金等高價值品項，成功拉升整體客單價與消費層級。
在部分品牌與供應鏈仍相對吃緊的情況下，市場供需結構反而有利銷售表現。她預估，2025 年整體百貨零售市場規模可望接近 10% 成長，從約 520 億元成長至 576 億元左右，並持續看好 2026 年整體零售景氣發展。
大巨蛋 Garden City 即將登場 百貨進化成「生活場景」
談到外界高度關注的大巨蛋 Garden City，黃晴雯董事長表示，目前相關檢查皆依照政府流程順利進行，進度正常，開幕時程將落在今年上半年。
她也指出，百貨型態正在快速轉變，從單純的「消費場所」，進化成結合購物、餐飲、社交與休憩的生活場景。Garden City 正是以「停留經濟」為核心設計，整合運動、親子、美妝與高密度餐飲內容，打造真正的「一站式滿足」。
在營運面上，大巨蛋雖非今年全年營運，但自開幕至年底，預估可貢獻約 76 億元營業額。SOGO 今年全年總營業額，也可望從去年的 520 億元成長至約 573 億元，約有一成成長幅度。
東區不只是商圈，而是一條「城市囊帶」
從城市發展角度來看，黃晴雯董事長認為，東區已不再只是單一商圈，而是一條從忠孝復興延伸至大巨蛋、Garden City 的「城市囊帶」。這條囊帶的形成，將為台北市帶來新的動線與生命力，也為百貨產業開啟全新的想像空間。
她強調，團隊已經準備好，期待大巨蛋 Garden City 正式開幕後，為台灣百貨與城市生活，帶來前所未見的改變。
